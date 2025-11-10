Академик-ПУ с първа победа през сезона, излезе на трето място

© Пловдивският Академик-ПУ победи с 32:25 в залата в Челопечене състава на домакина Спортист-Кремиковци`2018. Срещата бе от третия кръг в първенството на "А“ РХГ за жени.



Благодарение на доблрата си гоова разлика пловдивчанки са трети във временното касиране. Това бе първи успех за тях през новия сезон.



Студентките тръгнаха с пасив от 4 гола в началото на мача. Първо попадение отбелязаха в седмата минута за 1:4. После се стигна до 2:6, след което гостенките взеха инициативата и отбелязаха пет безответни гола и в 16-ата минута резултатът стана за 7:6.за Академик-ПУ.



До края на мача студентките поддържаха едно темпо в резултати и завършиха двубоя със 7 тола разлика в своя полза.



Спортист-Кремиковци`2018 -Академик-ПУ 25:32 (11:15),



Кремиковци: 1. Емилия Атанасова, 9. Анелия Петрова 4 гола, 10. Симона Петрова 7, Едже Юмер 4, 17. Елена Няакова 4, 33. Славея Аначкова 5 (2. Ася Юсеин, 3. Жаклин Иванова, 6. Виктория Хаджиева, 7. Никол Димитрова, 8. Рая Крумова 1, 14. Звезделина Василева, 16. Цветелина Владимирова, 21. Християна Георгиева).



Треньор: Димитър Джелков



Академик-ПУ: 18. Гергана Александрова (вратар, капитан), 5. Благовеста Йосифова - 8 гола, 7. Стиляна Павлова 4, 13. Катерина Ванчева 2, 19. Петя Кръстева 6, 33. Василена Шомова 6, 55, Милена Величкова 5 (3. Венета Гочева, 8. Лили Иванова, 9. Петя Малинова, 15. Яница Борисова 1, 17. Мариана Данаилова, 20. Ваня Шиндарова).



Треньор: Павел Дженев-младши



Съдии: Огнян Коларов и Преслав Станчев (Ловеч)



Делегат на БФХ: Йорданка Любенова (Сф)



Резултати от III кръг в "А“ група при жените: Спортист-Кремиковци`2018 -Академик-ПУ 25:32 (11:15), Свиленград - Етър'64 19:24 (7:14) Сливница – Бяла 25:37 (13:20).



Класиране:



Бяла 3 3 0 0 128-59 (+69)



Етър-64 3 3 0 0 97-58 (+39)



Академик-ПУ3 1 0 2 77-86 (-9)



Сливница 3 1 0 2 74-90 (-16)



Свиленград 3 1 0 2 65-91 (-26)



Кремиковци 3 1 0 2 60-117 (-57)



Програма за IV кръг, на 16 ноември 2025 г.: Академик-ПУ – Свиленград (от 15 ч.), Етър-64 - Бяла и Сливница – Кремиковци.