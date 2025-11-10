ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (13) | Вчера (7)
Академик-ПУ с първа победа през сезона, излезе на трето място
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:36Коментари (0)260
©
Пловдивският Академик-ПУ победи с 32:25 в залата в Челопечене състава на домакина Спортист-Кремиковци`2018. Срещата бе от третия кръг в първенството на "А“ РХГ за жени.

Благодарение на доблрата си гоова разлика пловдивчанки са трети във временното касиране. Това бе първи успех за тях през новия сезон.

Студентките тръгнаха с пасив от 4 гола в началото на мача. Първо попадение отбелязаха в седмата минута за 1:4. После се стигна до 2:6, след което гостенките взеха инициативата и отбелязаха пет безответни гола и в 16-ата минута резултатът стана за 7:6.за Академик-ПУ.

До края на мача студентките поддържаха едно темпо в резултати и завършиха двубоя със 7 тола разлика в своя полза.

Спортист-Кремиковци`2018 -Академик-ПУ 25:32 (11:15),

Кремиковци: 1. Емилия Атанасова, 9. Анелия Петрова 4 гола, 10. Симона Петрова 7, Едже Юмер 4, 17. Елена Няакова 4, 33. Славея Аначкова 5 (2. Ася Юсеин, 3. Жаклин Иванова, 6. Виктория Хаджиева, 7. Никол Димитрова, 8. Рая Крумова 1, 14. Звезделина Василева, 16. Цветелина Владимирова, 21. Християна Георгиева).

Треньор: Димитър Джелков

Академик-ПУ: 18. Гергана Александрова (вратар, капитан), 5. Благовеста Йосифова - 8 гола, 7. Стиляна Павлова 4, 13. Катерина Ванчева 2, 19. Петя Кръстева 6, 33. Василена Шомова 6, 55, Милена Величкова 5 (3. Венета Гочева, 8. Лили Иванова, 9. Петя Малинова, 15. Яница Борисова 1, 17. Мариана Данаилова, 20. Ваня Шиндарова).

Треньор: Павел Дженев-младши

Съдии: Огнян Коларов и Преслав Станчев (Ловеч)

Делегат на БФХ: Йорданка Любенова (Сф)

Резултати от III кръг в "А“ група при жените: Спортист-Кремиковци`2018 -Академик-ПУ 25:32 (11:15), Свиленград - Етър'64 19:24 (7:14) Сливница – Бяла 25:37 (13:20).

Класиране:

Бяла 3 3 0 0 128-59 (+69)

Етър-64 3 3 0 0 97-58 (+39)

Академик-ПУ3 1 0 2 77-86 (-9)

Сливница 3 1 0 2 74-90 (-16)

Свиленград 3 1 0 2 65-91 (-26)

Кремиковци 3 1 0 2 60-117 (-57)

Програма за IV кръг, на 16 ноември 2025 г.: Академик-ПУ – Свиленград (от 15 ч.), Етър-64 - Бяла и Сливница – Кремиковци.
Още по темата: общо новини по темата: 55
27.10.2025
13.10.2025
09.10.2025
16.06.2025
10.06.2025
09.06.2025
предишна страница [ 1/10 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Пълдин спечели дербито на Пловдив в женския футбол с гол 5 минути преди края
 Италианец изпревари Иван Петков в гласуването за нов треньор на женския национален отбор
 Мнение: Това е последният пирон в ковчега на българския рали спорт
 Ален Ожболт избухна с два гола и асистенция за най-доброто нападение в Гърция
 Марица спечели първия регионален турнир от държавното първенство при девойките до 20 г.
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: