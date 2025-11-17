Академик-ПУ пропусна да победи вицешампиона Свиленград в Пловдив

© Хандбалистките на Академик-ПУ пропуснаха да се поздравят с успех срещу гостуващия състав на вицешампиона Свиленгард. Студентките загубиха с 22:26 (10:11) срещата от четвъртия кръг в първенството на "А“ РХГ при жените, играна в залата на бул. "България“ в Пловдив.



През цялото време на двубоя гостенките имаха гол-два преднина. На няколко пъти домакините стигаха до равенство, имаха и възможности да излязат напред в резултата, но така и не успяха да го направят. Основна причина за това са техническите грешки на пловдивчанки. Трябва да отбележим, че в състава на Свиленград сега отсъстваха лидерките Стефка Агова и Кристина Миланова.



Академик-ПУ – Свиленград 22:26 (10:11)



Академик-ПУ: 18. Гергана Александрова (вратар, кап.), 5. Благовеста Йосифова 9 гола, 7.Стилияна Павлова 3, 8.Лили Стойчева 1, 13.Катерина Ванчева, 33. Василена Шомова 4, 55. Милена Величкова 1 (19. Ппетя Кръстева 4, 9. Петя Малинова, 15. Яница Борисова, 17. Мариана Данаилова, 30. Ваня Шиндарова).



Треньор: Павел Дженев-младши



Свиленград: 16. Тотка Дойкинова, 4. Екатерина Стефанова 4, 8. Жаклин Петкова 4, 10. Ралица Димитрова 1, 28.Иванка Бойчева 3, 92. Стефани Петрова 5, 99 Стела Скачкова 4 (3. Калина Стоянова, 9. Диана Алексиева 5, 17. Мария Апостолова, 26. Моника Георгиева, 44. Моника Радева, 77. Йоана Костова).



Треньор: Тафик Парафитов



Съдии: Александър Станчев и Станислав Димитров (Каспичан)



Делегат на БФГ: Йонко Вутов (Плевен)



Резултати от срещите в IV кръг на "А“РХГ при жените:Академик ПУ - Свиленград 22:26 (10:11), Етър 64 - Бяла 29:36 (17:17) и Спортист Кремиковци - Сливница 34:26 (16:10).



Лидер в класирането е шампионът Бяла с 4 победи и 8 точки при голова разлика 164:88, Втори е Етър-64 с 6 точки и 129:94 гола. Свиленград има 4 точи и 91:113 гола. На четвърто място е Академик ПУ с 2 точки и 99:112 гола, пред Сливница 2 т. и 100:124 гола и Кремиковци 2 т. и 94:143 гола.



Срещите от последния есенен кръг ще се играят при следната програма:



Бяла- Академик ПУ, Свиленград – Кремиковци (на 23 ноември) и Сливница – Етър (на 14 декември 2025 г.)