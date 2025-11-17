ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (9) | Вчера (9)
Академик-ПУ пропусна да победи вицешампиона Свиленград в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:51Коментари (0)0
©
Хандбалистките на Академик-ПУ пропуснаха да се поздравят с успех срещу гостуващия състав на вицешампиона Свиленгард. Студентките загубиха с 22:26 (10:11) срещата от четвъртия кръг в първенството на "А“ РХГ при жените, играна в залата на бул. "България“ в Пловдив.

През цялото време на двубоя гостенките имаха гол-два преднина. На няколко пъти домакините стигаха до равенство, имаха и възможности да излязат напред в резултата, но така и не успяха да го направят. Основна причина за това са техническите грешки на пловдивчанки. Трябва да отбележим, че в състава на Свиленград сега отсъстваха лидерките Стефка Агова и Кристина Миланова.

Академик-ПУ – Свиленград 22:26 (10:11)

Академик-ПУ: 18. Гергана Александрова (вратар, кап.), 5. Благовеста Йосифова 9 гола, 7.Стилияна Павлова 3, 8.Лили Стойчева 1, 13.Катерина Ванчева, 33. Василена Шомова 4, 55. Милена Величкова 1 (19. Ппетя Кръстева 4, 9. Петя Малинова, 15. Яница Борисова, 17. Мариана Данаилова, 30. Ваня Шиндарова).

Треньор: Павел Дженев-младши

Свиленград: 16. Тотка Дойкинова, 4. Екатерина Стефанова 4, 8. Жаклин Петкова 4, 10. Ралица Димитрова 1, 28.Иванка Бойчева 3, 92. Стефани Петрова 5, 99 Стела Скачкова 4 (3. Калина Стоянова, 9. Диана Алексиева 5, 17. Мария Апостолова, 26. Моника Георгиева, 44. Моника Радева, 77. Йоана Костова).

Треньор: Тафик Парафитов

Съдии: Александър Станчев и Станислав Димитров (Каспичан)

Делегат на БФГ: Йонко Вутов (Плевен)

Резултати от срещите в IV кръг на "А“РХГ при жените:Академик ПУ - Свиленград 22:26 (10:11), Етър 64 - Бяла 29:36 (17:17) и Спортист Кремиковци - Сливница 34:26 (16:10).

Лидер в класирането е шампионът Бяла с 4 победи и 8 точки при голова разлика 164:88, Втори е Етър-64 с 6 точки и 129:94 гола. Свиленград има 4 точи и 91:113 гола. На четвърто място е Академик ПУ с 2 точки и 99:112 гола, пред Сливница 2 т. и 100:124 гола и Кремиковци 2 т. и 94:143 гола.

Срещите от последния есенен кръг ще се играят при следната програма:

Бяла- Академик ПУ, Свиленград – Кремиковци (на 23 ноември) и Сливница – Етър (на 14 декември 2025 г.)
Още по темата: общо новини по темата: 56
10.11.2025
27.10.2025
13.10.2025
09.10.2025
16.06.2025
10.06.2025
предишна страница [ 1/10 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Невероятно! Григор Димитров се нареди до Алкарас и Синер
 Херо избра да готви Ботев в Турция, в клуба са оптимисти, че ще решат скоро казуса с ФИФА
 Какалов: При Киров след 60-ата минута футболистите не можеха да ходят! Херо ще направи нова селекция през зимата
 Германия или Словакия? Единият ще се класира днес за Мондиал 2026
 Защитник, играл през 3 периода в Локомотив, сложи край на кариерата си
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: