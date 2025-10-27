© виж галерията В мач от втория кръг на "А“ РХГ при жените хандбалистките на Академик-ПУ загубиха в Пловдив от почти девическия състав на Сливница с 26:28. През целия двубой гостенките имаха малък превес в резултата и стигнаха до логичния успех.



През първата част студентките поведоха с 2:0, но в осмата минута Слиница изравни. След 4:4 гостуващият отбор дръпна със 7:4 и затвори полувремето при 12:13.



В началото на второто полувреме Академик-ПУ излезе за кратко напред при 14:13. След това по-свежите и явно натренирани момичета на Сливница, отново поведоха и спечелиха мача с 28:26.



Академик-ПУ – Сливница 26:28 (12:13)



Академик-ПУ: 18. Гергана Александрова (вратар, капитан), 5. Благовеста Йосифова – 10 гола, 7. Стиляна Павлова 7, 13. Катерина Ванчева, 19. Петя Кръстева 2, 33. Василена Шомова, 55, Милена Величкова 5 (3. Венета Гочева 1, 8. Лили Иванова 1, 9. Петя Малинова, 15. Яница Борисова, 17. Мариана Данаилова, 20. Ваня Шиндарова).



Треньор: Павел Дженев-младши



Сливница: 1. Теодора Николаева (вратар), 5. Анита Костадинова 4, 9. Даниела Рашкова 8, 10. Нася Асенова 3, 11. Виктория Илиева 3, 55. Ивет Костадинова 9, 88. Стефани Стойкова (2. Румяна Руменова, 3. Габриела Върбанова 1, 8.Ливия Варадинова, 13. Десислава Петрова 17. Милена Борисова).



Треньор: Камелия Костадинова



Съдии: Теодор Илиев и Евелина Методиева (Сф)



Делегат БФХ: Тодор Петков (Сф)



Резултати от втория кръг при жените: Бяла - Свиленград 46:19 (22:8), Етър'64 - Спортист Кремиковци-2018 40:20 (22:7) и Академик ПУ – Сливница 26:28 (12:13).



В класирането водят шампионът Бяла и Етър'64 с по 4 точки. Свиленград и Сливница имат по две точки, а Академик ПУ и Кремиковци са без актив..



В следващия, III кръг играят: Сливница- Бяла (на 1.11), Кремиковци- Академик ПУ и Свиленград – Етър' 64 (на 9 ноември 2025 г.)