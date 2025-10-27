ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (10) | Вчера (9)
Академик-ПУ загуби в Пловдив с два гола разлика от Сливница
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:18Коментари (0)60
©
виж галерията
В мач от втория кръг на "А“ РХГ при жените хандбалистките на Академик-ПУ загубиха в Пловдив от почти девическия състав на Сливница с 26:28. През целия двубой гостенките имаха малък превес в резултата и стигнаха до логичния успех.

През първата част студентките поведоха с 2:0, но в осмата минута Слиница изравни. След 4:4 гостуващият отбор дръпна със 7:4 и затвори полувремето при 12:13.

В началото на второто полувреме Академик-ПУ излезе за кратко напред при 14:13. След това по-свежите и явно натренирани момичета на Сливница, отново поведоха и спечелиха мача с 28:26.

Академик-ПУ – Сливница 26:28 (12:13)

Академик-ПУ: 18. Гергана Александрова (вратар, капитан), 5. Благовеста Йосифова – 10 гола, 7. Стиляна Павлова 7, 13. Катерина Ванчева, 19. Петя Кръстева 2, 33. Василена Шомова, 55, Милена Величкова 5 (3. Венета Гочева 1, 8. Лили Иванова 1, 9. Петя Малинова, 15. Яница Борисова, 17. Мариана Данаилова, 20. Ваня Шиндарова).

Треньор: Павел Дженев-младши

Сливница: 1. Теодора Николаева (вратар), 5. Анита Костадинова 4, 9. Даниела Рашкова 8, 10. Нася Асенова 3, 11. Виктория Илиева 3, 55. Ивет Костадинова 9, 88. Стефани Стойкова (2. Румяна Руменова, 3. Габриела Върбанова 1, 8.Ливия Варадинова, 13. Десислава Петрова 17. Милена Борисова).

Треньор: Камелия Костадинова

Съдии: Теодор Илиев и Евелина Методиева (Сф)

Делегат БФХ: Тодор Петков (Сф)

Резултати от втория кръг при жените: Бяла - Свиленград 46:19 (22:8), Етър'64 - Спортист Кремиковци-2018 40:20 (22:7) и Академик ПУ – Сливница 26:28 (12:13).

В класирането водят шампионът Бяла и Етър'64 с по 4 точки. Свиленград и Сливница имат по две точки, а Академик ПУ и Кремиковци са без актив..

В следващия, III кръг играят: Сливница- Бяла (на 1.11), Кремиковци- Академик ПУ и Свиленград – Етър' 64 (на 9 ноември 2025 г.)
Още по темата: общо новини по темата: 54
13.10.2025
09.10.2025
16.06.2025
10.06.2025
09.06.2025
18.05.2025
предишна страница [ 1/9 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Осъдиха Ботев за 240 000 евро, ФИФА забрани трансферите
 Академик Пловдив затрудни Черно море, но въпреки това записа четвърта поредна загуба
 Атанас Рогачев и Вивиан Бесалева спечелиха регионален турнир в Пловдив
 Четирима от Ботев пропускат мача срещу предпоследния във Втора лига
 Вторият отбор на Марица спечели битката за върха в "А" ОФГ
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: