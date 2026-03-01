Хандбалистките на пловдивския Академик ПУ продължават участието в тазгодишното първенство по хандбал за жени, след като заеха четвъртото място в края на първия етап от шампионата.Четворката оформиха съставите на Бяла, Етър-64, Свиленград и Академик ПУ. Съставите на Сливница и Спортист-Кремиковци 2018 остават на местата от първия етап – съответно на пета и шеста позиция.Във втория етап първите четири отбора ще изиграят по още две срещи на разменено гостуване. Първите два състава в крайното касиране ще спорят за титлата, а третият и четвъртият – за бронзовите медали.За определяне на медалистите се играе до две победи в три мача.В последния, десети кръг от редовния сезон, студентките загубиха у дома от Бяла с 23:47 (9:27). В началото шампионът дръпна с 6:0, след това увеличи на 16:3 (17 минута), 22:8 и 27:9. Движението на резултата през втората чат бе идентична – 30:10 (35), 34:16 (42) и 21:44 (56).: 18. Гергана Александрова (вратар, капитан), 5. Благовеста Йосифова – 4 гола, 7. Стиляна Павлова 9, 9- Петя Малинова 4, 13. Катерина Ванчева, 19. Петя Кръстева 2, 55. Милена Величкова 2 (3. Венета Гочева, 8. Лили Иванова, 15. Яница Борисова 2, 17. Мариана Данаилова, 20. Ваня Шиндарова).: Павел Дженев-младши: 29. Анджелина Пенчева, 16. Фатме Сали (вратарки), 4. Лидия Ковачева 6 гола, Ния Цанкова 7, Янина Третина 5, 8. Соня Богданова 5, 9. Замбия Ангелова 3, 17. Кристина Касабова 2, 21. Мадлен Тодорова, 22. Валерия Арушанян 5, 66. Мелина Спасова 7, 99. Алия Гончаренко 7: Виктория Жосан: Красимира и Пламена Георгиеви (Хасково): Теодор Петков (София): Академик ПУ – Бяла 23:47 (9:27), Етър 64 - Сливница - 42:30 (20:13), Спортист Кремиковци - Свиленград 22:37 (10:19).1. Бяла 10 0 0 419:230 20 точки2. Етър 8 0 2 349:265 16 т.3. Свиленград 6 0 4 274:253 12 т.4. Академик-ПУ 3 0 7 249:319 6 т.5. Сливница 2 0 8 258:358 4 т.6. Кремиковци 1 0 9 218:342 2 т.