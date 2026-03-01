ЗАРЕЖДАНЕ...
Академик ПУ ще играе в първата четворка на хандбалната "А" група
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Четворката оформиха съставите на Бяла, Етър-64, Свиленград и Академик ПУ. Съставите на Сливница и Спортист-Кремиковци 2018 остават на местата от първия етап – съответно на пета и шеста позиция.
Във втория етап първите четири отбора ще изиграят по още две срещи на разменено гостуване. Първите два състава в крайното касиране ще спорят за титлата, а третият и четвъртият – за бронзовите медали.
За определяне на медалистите се играе до две победи в три мача.
В последния, десети кръг от редовния сезон, студентките загубиха у дома от Бяла с 23:47 (9:27). В началото шампионът дръпна с 6:0, след това увеличи на 16:3 (17 минута), 22:8 и 27:9. Движението на резултата през втората чат бе идентична – 30:10 (35), 34:16 (42) и 21:44 (56).
Академик ПУ – Бяла 23:47 (9:27)
Академик ПУ: 18. Гергана Александрова (вратар, капитан), 5. Благовеста Йосифова – 4 гола, 7. Стиляна Павлова 9, 9- Петя Малинова 4, 13. Катерина Ванчева, 19. Петя Кръстева 2, 55. Милена Величкова 2 (3. Венета Гочева, 8. Лили Иванова, 15. Яница Борисова 2, 17. Мариана Данаилова, 20. Ваня Шиндарова).
Треньор: Павел Дженев-младши
Бяла: 29. Анджелина Пенчева, 16. Фатме Сали (вратарки), 4. Лидия Ковачева 6 гола, Ния Цанкова 7, Янина Третина 5, 8. Соня Богданова 5, 9. Замбия Ангелова 3, 17. Кристина Касабова 2, 21. Мадлен Тодорова, 22. Валерия Арушанян 5, 66. Мелина Спасова 7, 99. Алия Гончаренко 7
Треньор: Виктория Жосан
Съдии: Красимира и Пламена Георгиеви (Хасково)
Делелат БФХ: Теодор Петков (София)
Резултати от Х кръг в "А" РХГ за жени: Академик ПУ – Бяла 23:47 (9:27), Етър 64 - Сливница - 42:30 (20:13), Спортист Кремиковци - Свиленград 22:37 (10:19).
Класиране след редовния сезон:
1. Бяла 10 0 0 419:230 20 точки
2. Етър 8 0 2 349:265 16 т.
3. Свиленград 6 0 4 274:253 12 т.
4. Академик-ПУ 3 0 7 249:319 6 т.
5. Сливница 2 0 8 258:358 4 т.
6. Кремиковци 1 0 9 218:342 2 т.
Още по темата
/
Изключително признание за пловдивчанин! Йордан Халаджов стана първият българин с подобен успех
18.05
Още от категорията
/
Идва ли краят на сагата? Трето съдебно решение потвърди избора на Весела Лечева за председател на БОК
27.02
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.