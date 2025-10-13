© виж галерията Хандбалистките на Академик-ПУ загубиха с 19:33 (8:17) от Етър на старта в 66-ото първенство на България по хандбал за жени. Срещата се игра в залата на ПУ "Паисий Хилендарски" на бул. "България“ в Пловдив.



По традиция нашите момичета се държаха добре да средата на първото полувреме и в този мач. След това играта има падна значително и противникът им започна да трупа стабилен аванс. Този спад се дължи на многото технически грешки при боравенето с топката и изграждане на атаката.



Равенството в играта и резултата се запази до 14-ата минута за 7:7. След това последваха две дълги серии на "болярките“ за 7:11 и 8:19, при който резултат дойде краят на първата част.



Нещата не се промениха съществено и през второто полувреме. Тогава студентките успяха да направят единствената си серия от три последователни гола. Но краят бе предизвестен – 19:33.



Срещата бе доста коректна. По две минути бяха отстранени две състезателки от Етър и една – от Пловдив. Академик-ПУ изпълни 4, а гостенките - едно 7-метрово хвърляне, всички реализирани.



В другите срещи от първия кръг шампионът Бяла спечели с 45:15 гостуването на Кремиковци, а съставът на Мариела Иванова победи у дома в Сливница вицешампионките от Свиленград с 27::21.



Академик-ПУ – Етър-64 19:33 (8:17)



Академик-ПУ: 18. Гергана Александрова вратар, капитан на отбора, 5. Боговеста Йосифова 4 гола, 7. Стиляна Павлова 4, 13. Катерина Ванчева 4, 19. Петя Кръстева 3, 33. Василена Шомова 1, 55. Милена Величкова 3 (3. Венета Гочева, 9. Петя Малинова, 15.Яница Борисова, 17. Мариана Данаилова, 20.Ваня Шиндарова, 27. Лили Стойчева).



Треньор: Павел Дженев-младши



Етър`64: 12. Десислава Николова, 3. Александра Замишляк 4, 7. Ирене Иванова 4, 8. Мартина Тодорова 8, 14. Даная Минчева, 15. Гергана Ефтимова 5, 19. Палина Стоянова 6 (6. Мелиса Еролова, 10. Мария Спиридонова 3, 11. Карина Христова 2, 14. Даная Минчева, 16. Емили Андреева, 20. Емилия Захариева 1)



Треньори: Атанас Атанасов и Миглена Христова.



Съдии: Радослав Георгиев (ГО) и Божидар Христов (Гб)



Делегат на БФХ: Иван Башев (Гб)