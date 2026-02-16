Хандбалистките на Академик-ПУ с добра визита в Свиленград

© Хандбалистките на Академик-ПУ направиха добър мач при гостуването на Свиленглад в предпоследния кръг от редовния сезон на "А“ РХГ при жените. Пловдивчанки отстъпиха пред домакините с 25:18 (12:8).



В последния кръг от редовния сезон (28 февруари 2026 г.) Академик-ПУ е домакин на Бяла.



Движението на резултата показва добре балансираната игра на Академик-ПУ. В 26-а минута резултатът бе 9:8 за домакините, но полувремето завърши при 12:8. В средата на втората маст (47 мин.) се стигна до равенство – 15:15. След Свиленград натрупа преднина и завърши мача с победа – 25:18.



Треньорът на Академик-ПУ Павел Дженев-младши заложи на следния състав:



18. Гергана Александрова (вратар, капитан), 5. Благовеста Йосифова 6 гола, 7. Стиляна Павлова 2, 9. Петя Малинова 1, 13. Катерина Ванчева 1, 17. Мариана Данаилова 3, 55. Милена Величкова 2 (19. Петя Кръстева 3, 3. Венета Гочева, 8. Лили Стойчева, 20. Ваня Шиндарова).



Резултати от деветия кръг в "А" РХГ за жени: Свиленград- Академик ПУ 25:18 (12:8), Сливница -Спортист Кремиковци 26:25 (14:12) и Бяла – Етър'64 38:27 (17:11).



Класиране: Бяла 18 точки, Етър`64 12, Свиленград 10, Академик-ПУ 6 точки, Сливница и Спортист Кремиковци`2018 – по 2 точки.