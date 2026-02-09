ИЗПРАТИ НОВИНА
Браво! Хандбалният Академик-ПУ ще играе в плейофите при жените
Хандбалистките на пловдивския Академик-ПУ си осигуриха участие в плейофите на първенството при жените. Те спечелиха с 26:22 (11:11) мача в своята зала в Пловдив срещу Спортист Кремиковци`2018 и събраха 6 точки, което им гарантира четвъртото място преди плейофите.

Според наредбата на първенството за сезон 2025-2026 г. в "А“ РФГ за жени и мъже, след приключване на срещите от редовния сезон, първите четири отбора играят "полуфинален плейоф" по схемата 1-4 ; 2-3. А заелите места след 4-то, запазват позициите си в крайното класиране.

В полуфиналния плейоф се играе до две победи, като домакин на първата среща е отборът с по-предно класиране след редовния сезон, а на втората – другия отбор.

При равенство на победите се играе трети мач, при домакинство, както първата среща. Победителите в полуфиналните плейофи се класират за "супер-финал", а загубилите се срещат във финален плейоф за трето място.

Студентките започнаха добре двубоя с гостуващия Спортист и в 18-ата минута имаха приличен аванс в резултата от 9:4. В следващите осем минути те не успяха да превземат вратата на Кремиковци и изоставаха с 9:10. Все пак полувремето завърши при 11:11.

През втората част Академик-ПУ имаше предимство в резултати, което в 50-ата минута стигна до пет гола – 21:16. Краят на мача дойде при 26:22.

Академик-ПУ – Спортист Кремиковци 2018 26:22 (11:11)

Академик-ПУ: 18. Гергана Александрова (вратар, капитан), 5. Благовеста Йосифова 9 гола, 7. Стиляна Павлова 6, 9. Петя Малинова 2, 13. Катерина Ванчева, 17. Мариана Данаилова 3, 55. Милена Величкова 5 (19. Петя Кръстева 1, 3. Венета Гочева, 15. Яница Борисова, 20. Ваня Шиндарова).

Спортист Кремиковци 2018: 16. Цветелина Василева, 7. Никол Димитрова 1, 8. Рая Крумова 1, 9. Анелия Петрова 4, 10. Симона Петрова 6, 18. Елена Накова 3, 33. Славка Аначкова 4 (1. Емилия Атанасова, 2. Ася Юсеин, 6. Виктория Хаджиева, 14. Звезделина Василева, 19. Лия Георгиева 3).

Съдии: Нено Башев / Кристияна Блажева (Габрово)

Делегат на БФХ: Ирина Миладинова (Хасково)

Зала на ПУ "Паисий Хилендарски"

Резултати от осмия кръг: Академик-ПУ – Спортист Кремиковци 2018 26:22 (11:11), Бяла – Сливница 56:28 (30:11) и Етър'64 – Свиленград 26:25 (14;10).

Класиране: Бяла 16 точки, Етър`64 - 14, Свиленград 8, Академик-ПУ 6, Сливница и Спортист Кремиковци`2018 – по 2 точки.

В последните два кръга от редовния сезон Академик-ПУ гостува на Свиленград (15 февруари) и домакинства на Бяла (28 февруари 2026 г.)
