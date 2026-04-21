Отборът на Марица от набор 2012 постигна убедителна победа със 7:0 над съгражданите си от Спартак в градско дерби от 22-ия кръг в Зонална група U14. Двубоят се игра на изкуствения терен до Езикова гимназия "Пловдив", а възпитаниците на треньора Красимир Иванов доминираха изцяло и реализираха седем безответни попадения.

Тимофий Помогбайбо се отличи с хеттрик в този мач, а по два гола реализираха Камен Балтов и Денис Стойковски, съобщиха от "жълто-синия" клуб.

Марица (2012) дели третата позиция в класирането със състава на Нефтохимик (Бургас), като двата отбора са с по 45 точки.

За маричани следва да се изправят срещу Етър в първа полуфинална среща от турнира за Купата на БФС. Мачът е в сряда от 12:30 часа, отново на изкуствения терен до ЕГ "Пловдив". На 25 април кършиякалии ще гостуват на "Орлета" (Пазарджик) в мач от 23 кръг на първенството.

Други две юношески формации на Марица обаче записаха тежки загуби. Ето обзор на въпросните срещи:

С година по-малките състезатели от Марица (2010) загубиха с 1:4 от Спартак (Пловдив) в среща от 13 кръг в Областна група U17. Симеон Рангелов отбеляза попадението за тима на Веселин Марчев за 1:2.

Марица (2010) дели четвъртото място именно със Спартак, като двата отбора са с по 22 точки. На 25 април маричани ще гостуват на Беломорец (Асеновград).

Тежко поражение с 0:6 записа Марица U19 при визитата си на Берое в мач от 2 кръг на третия дял на шампионата в Зонална група U19. Тимът заема второ място с 24 точки, а на 22 април ще бъде домакин на Атлетик (Куклен).