В сградата на Българския футболен съюз бе изтеглен жребият за полуфиналните срещи в турнира за Купата на БФС при децата от набор 2012. Той определи съперник на Марица (Пловдив) в тази фаза да бъде Етър (Велико Търново).

Първата среща ще се играе на 22 април от 15 часа на изкуствения терен до Езикова гимназия "Пловдив".

Реваншът е на 29 април от 12:30 на игрище "Трифон Иванов" във Велико Търново, уточниха от пресслужбата на "жълто-сините". В другия поуфинал ще се изправят съставите на ЦСКА и Лудогорец.

Финалът в надпреварата ще се играе на 13 май.