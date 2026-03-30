Вторият и третият отбор на Марица (Пловдив) претърпяха загуби в мачовете си от поредните кръгове на шампионатите, в които участват.
По-драматична бе ситуацията в втория тим, който отстъпи с 4:5 при гостуването си на Калояново. Двубоят бе от 4-ия кръг в първата шестица от плейофната фаза на "А" ОФГ и се игра на стадион "Асен Гаргов" в село Калояново.
Възпитаниците на треньора Димчо Беляков изиграха пореден добър мач, но и странични фактори спомогнаха успехът да бъде за домакините, съобщиха от ПФК Марица.
Пловдивчани водеха с 1:3 на полувремето, а резултатът стигна до 2:4, за да се стигне до обрат и крайното 5:4. Трябва да се отбележи, че през част от мача, включително и на полувремето, се сипеха закани и заплахи от страна на футболисти на домакините към състезател на пловдивчани, които в крайна сметка се отразиха не пряко на крайния резултат, уточниха още от пресслужбата на жълто-сините.
Радослав Мицев, Димитър Кънчев, Георги Петков и Пламен Азов отбелязаха головете за съставения почти изцяло от юноши отбор на "Марица" II. За домакините Ивайло Димитров и Илиян Христов отбелязаха по два гола, а Йовко Зайков - един.
"Марица" II заема 4-то място в класирането с актив от 46 точки, колкото има и третия "Металик" (Сопот). В следващия кръг "жълто-сините" са домакини на водача в класирането "Дълго поле". Мачът е на 5 април, на изкуствения терен до Английската гимназия.
Съставеният почти изцяло от юноши от набор 2009 тим на "Марица" III загуби с 0:2 от водача в "Б" ОФГ - запад СФК "Крумово 2024". Срещата от 12 кръг се игра на на изкуствения терен до Английската гимназия.
Воденият от Веселин Тосев тим на "Марица" II заема 3-то място в класирането с 22 точки. За отбора следва гостуване на "Спартак" (Ново село) на 5 април.
Още по темата
/
Още от Футбол
/
