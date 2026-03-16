Вторият отбор на Марица (Пловдив) постигна втора поредна победа в плейофната фаза на "А" Областна група. Жълто-сините надиграха Спартак (Болярци) с 2:0 в среща от 2 кръг в първата шестица.Мачът се проведе на изкуствения терен до Английската гимназия, а домакините доминираха през цялото време.Димитър Кънчев отбеляза и двата гола за възпитаниците на треньора Димчо Беляков, а Георги Петков се отличи с асистенция.В класирането Марица II заема втората позиция с 46 точки.Лидер с 50 точки е отборът на Дълго поле, който победи Садово с 2:1.На 21 март "жълто-сините" ще гостуват в Сопот на Металик.