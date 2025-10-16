Марица вкара общо 8 гола на плевенски тим и чака следващия си съперник за Купата

© Юношите на Марица Пловдив (набор 2012) се класираха на 1/4-финалите в турнира за Купата на БФС. Момчетата на Красимир Иванов победиха плевенския "Фортуна" с категоричното 6:0 в реванша, който се игра на изкуствения терен до Езикова гимназия "Пловдив".



Така "жълто-сините" продължават напред с общ резултат 8:0.



Николай Данчев реализира две попадения, а по веднъж за резултатния успех се разписаха Ивайло Атанасов, Алек Кехайов, Мариян Пашов и Камен Балтов.



Двубоят бе изгледан от треньорите в щаба на представителния тим на Марица, както и от президента на клуба Йордан Влашки.



Достигането до тази фаза е голям успех за ДЮШ на клуба, тъй като той се нарежда измежду осемте най-силни състави в страната. Следващият съперник на Марица ще бъде определен чрез жебий. Със сигурност напред продължават още отборите на Лудогорец, ЦСКА, Нефтохимик, Етър, Черно море и Локомотив (Пд). Предстои да се изиграе реваншът между Ботев Враца и Пирин (в първия мач 3:0 за Пирин).