Вторият отбор на Марица изкачи върха след успех в Първомай
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:00Коментари (0)201
©
Вторият отбор на Марица (Пловдив) постигна много ценна и сладка победа при гостуването си на досегашния лидер в "А“ ОФГ - първа група Борислав (Първомай). Момчетата на Димчо Беляков бяха по-активни на терена и си тръгнаха от Първомай със заслужени 3 точки.

Младият състав на жълто-сините спечели с 3:2 и по този начин излезе начело във временното класиране.

Мартин Задума изведе Ангел Тосев, който се откъсна зад защитата на противниковия отбор, поведе си добре и с хубав удар откри резултата в полза на Марица.

Малко по-късно двамата си размениха ролите. Ангел Тосев с пас над защитата на домакините изведе Мартин Задума, който с лекота направи резултата 0:2. Първомайци върнаха едно попадение от свободен удар – 1:2.

В края на първото полувреме Мартин Задума изведе с диагонален пас Хасан Байрям и той покачи на 1:3.

През второто полувреме домакините успяха да върнат още едно попадение след удар от далечна дистанция, но победата в крайна сметка остана за Марица.

Марица II е лидер в класирането с актив от 13 точки. На 28 септември, неделя, "жълто-сините“ ще домакинстват на ФК "Труд“.

В "Б“ ОФГ – запад, третият отбор на Марица отстъпи при визитата си на Крумово с 2:0. На 28 септември, неделя, воденият от Веселин Тосев тим, съставен от ветерани и юноши, ще бъде домакин на Спартак (Ново село).
Статистика: