Вторият отбор на Марица изкачи върха след успех в Първомай

© Вторият отбор на Марица (Пловдив) постигна много ценна и сладка победа при гостуването си на досегашния лидер в "А“ ОФГ - първа група Борислав (Първомай). Момчетата на Димчо Беляков бяха по-активни на терена и си тръгнаха от Първомай със заслужени 3 точки.



Младият състав на жълто-сините спечели с 3:2 и по този начин излезе начело във временното класиране.



Мартин Задума изведе Ангел Тосев, който се откъсна зад защитата на противниковия отбор, поведе си добре и с хубав удар откри резултата в полза на Марица.



Малко по-късно двамата си размениха ролите. Ангел Тосев с пас над защитата на домакините изведе Мартин Задума, който с лекота направи резултата 0:2. Първомайци върнаха едно попадение от свободен удар – 1:2.



В края на първото полувреме Мартин Задума изведе с диагонален пас Хасан Байрям и той покачи на 1:3.



През второто полувреме домакините успяха да върнат още едно попадение след удар от далечна дистанция, но победата в крайна сметка остана за Марица.



Марица II е лидер в класирането с актив от 13 точки. На 28 септември, неделя, "жълто-сините“ ще домакинстват на ФК "Труд“.



В "Б“ ОФГ – запад, третият отбор на Марица отстъпи при визитата си на Крумово с 2:0. На 28 септември, неделя, воденият от Веселин Тосев тим, съставен от ветерани и юноши, ще бъде домакин на Спартак (Ново село).