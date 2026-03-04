Вторият отбор на Марица (Пловдив) завърши с равенство редовния сезон в "А" ОФГ - първа група. Жълто-сините направиха 1:1 при гостуването си на Тракия (Царимир). Срещата бе без съществено значение за класирането, защото пловдивчани вече си бяха осигурили първото място в крайното класиране.Мартин Задума даде преднина за водения от Димчо Беляков тим в 40-та минута. В началото на втората част домакините изравниха чрез Филип Кузманов.С актив от 40 точки Марица II завършва като първенец редовния сезон. Тимът записа 12 победи и 4 равенства, като дпусна едва 2 загуби.В "А" ОФГ следва разделянето на отборите според тяхното класиране на първа шестица, втора шестица и трета осмица.Марица II ще мерr сили с най-добрите отбори от двете групи - Садово, Калояново, Дълго поле, Спартак (Болярци) и Металик (Сопот). Двубоите започват следващия уикенд.