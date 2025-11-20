Марица отстрани Локо и за първи път от 20 години стигна полуфинал за Купата на БФС

© Непобеденият от началото на сезона отбор на Марица (родени през 2012 година) се класира на полуфинал за Купата на БФС. "Жълто-сините" завършиха наравно 1:1 при гостуването си на Локомотив (Пловдив) в реванша и с общ резултат 2:1 от двата мача продължава напред.



Класирането на полуфинал е първо за ДЮШ на Марица за последните две десетилетия и именно за това постигнатото е голям успех, както за отбора, така и за школата като цяло. Клубът има изключително сериозни традиции в надпреварата, като е неколкократен носител на Купата в миналото, а успехът връща маричани там, където им е мястото - сред най-добрите футболни академии.



Реваншът в сряда се игра на изкуствения терен на "Лаута". Двата състава изиграха равностоен мач, а положения имаше пред двете врати.



Още в 5-ата минута Марица отбеляза гол, който не бе зачетен, тъй като преди това бе отсъдено нарушение, вместо да бъде даден авантаж.



Малко след това Йоан Гичев откри резултата за домакините от дузпа, отсъдена за нарушение срещу състезател в черно-бял екип в наказателното поле.



През втората част играч на Локомотив нацели гредата.



В 65-ата минута бе отсъден фаул в полза на Марица. Филип Харизанов центрира отлично в наказателното поле, където в суматохата състезател на домакините си отбеляза автогол за крайното 1:1.



Воденият от треньора Красимир Иванов тим продължава да няма загуба от началото на сезона. В изиграните общо 15 мача до момента "жълто-сините" са постигнали 12 победи и са записали 3 равенства.



Двубоите от полуфиналите в турнира за Купата на БФС ще се изиграят през пролетта, като преди това ще бъде изтеглен жебий. До края на есенния полусезон момчетата от отбора ще се съсредоточат в мачовете от Зоналната група U14.