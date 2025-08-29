ИЗПРАТИ НОВИНА
Марица с похвална инициатива за юношите на клуба
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:41Коментари (0)191
Треньорският щаб на "Марица“ и президентът на клуба стартираха нова инициатива с юношите на "жълто-сините“. се проведе открита, сборна тренировка с част от юношите от набори 2007, 2008 и 2009 под ръководството на старши треньора на представителния тим Борислав Караматев, неговия помощник Тенислав Иванов и помощник треньора на вратарите Горан Гръблев.

Преди началото на заниманието бе проведен разговор с юношите с участието на президента Йордан Влашки. Директорът на ДЮШ Димчо Беляков също присъстваше на тренировката.

Идеята на инициативата е да бъде дадено поле за изява на юношите от набори 2007, 2008 и 2009, като същевременно треньорите да се запознаят отблизо с техните качества с цел последващото им приобщаване към мъжкия състав. Такива тренировки ще бъдат провеждани ежеседмично с юноши, избрани от треньорите на съответния набор.

С течение на времето, тези от тях, които покажат нужните качества, желание за развитие, старание и характер ще бъдат включвани постепенно в състава на мъжете.

Визията на ръководството на клуба и треньорският щаб на представителния тим в дългосрочен план е повече собствени юноши да бъдат част от мъжкия отбор, като те да бъдат максимално добре подготвени за този преход, както в спортно-технически аспект, така и в психологически.
