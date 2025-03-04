© виж галерията Плувен клуб "Пловдив 2019" триумфира на първия турнир "ВСИ" с впечатляващите 58 медала, от които 26 златни, 15 сребърни и 17 бронзови медала. 44 състезатели на пловдивския клуб блестящо демонстрираха своето майсторство на първия международен турнир "VSI-Swimming Cup'25", провел се в новооткрития 50-метров басейн "Младост".



Турнирът, организиран от клуб "ВСИ“, събра елита на българското и международното плуване. Плувците показаха изключителни индивидуални постижения.



Във възраст мъже Иван Манолов с 5 златни, 1 сребърен и 1 бронз се нареди на второ място в крайното класиране. Иван Грабко с 4 златни, 1 сребърен и 2 бронза се класира четвърти при най-големите.



Сред безспорните звезди на турнира блесна 14-годишният Христо Петков, който грабна цели шест златни медала и завоюва първа позиция сред връстниците си от младшата възраст.



При девойките Лора Шаранкова се отличи със завидна форма, спечелвайки четири златни и един сребърен медал и завърши трета в старшата възраст, борейки се с две години по-големите от нея.



При юношите младша възраст Денис Мензилджиян с 4 златни и 2 сребърни медала завоюва трето място в тази възрастова група. Силен принос към триумфа на клуба дадоха и Калоян Драгнев, Кристиан Грозданов, Симеон Станоев, Кристиан Тодоров, Мартин Давчев, Борис Александров, Анита Радулова, Антония Митева, Алис Мензилджиян, Вида Тодорова, Виктор Гаджев, като всеки един от тях завоюва по няколко медала.



Медалистите от ПК "Пловдив 2019":



Златни: 100 м св- стил, 13-14 г.: Денис Мензилджиян 58.88 200 м св- стил, 13-14 г.: Христо Петков 2:03.61 400 м св- стил, 15-17 г.: Калоян Драгнев 4:14.02 800 м св- стил, 15-17 г.: Калоян Драгнев 8:41.08 50 м гръб, 15-17 г.: Кристиан Грозданов 27.33 100 м гръб,



13-14 г.: Денис Мензилджиян 1:07.98 200 м гръб, 13-14 г.: Борис Александров 2:29.51 100 м бруст, 13-14 г.: Мартин Давчев 1:13.22 200 м бруст, 13-14 г.: Мартин Давчев 2:41.03 50 м бътерфлай,



18+: Иван Манолов 24.80 100 м бътерфлай, 18+: Иван Манолов 55.15 100 м бътерфлай,



13-14 г.: Христо Петков 59.92 200 м бътерфлай, 15-17 г.: Калоян Драгнев 2:11.45 200 м съчетано, 18+: Иван Грабко 2:07.17 200 м съчетано, 13-14 г.: Христо Петков 2:19.15 400 м съчетано,



13-14 г.: Христо Петков 4:54.80 4 x 50 м св- стил, мъже 15+: Пловдив 2019 1 1:36.60 4 x 50 м св- стил, мъже 13-14 г.: Пловдив 2019 2 1:46.16 4 x 50 м съчетано, мъже 15+: Пловдив 2019 1 1:44.8 4 x 50 м съчетано, мъже 13-14 г.: Пловдив 2019 2 1:58.0 800 м св- стил, 15-17 г.: Лора Шаранкова 9:25.36 50 м бътерфлай, 11-12 г.: Вида Тодорова 33.33 100 м бътерфлай, 11-12 г.: Вида Тодорова 1:17.52 200 м съчетано, 15-17 г.: Лора Шаранкова 2:28.37 400 м съчетано, 15-17 г.: Лора Шаранкова 5:08.95 4 x 100 м съчетано микс , смесена Пловдив 2019 4:13.22



Сребърни: 50 м св- стил, 13-14 г.: Денис Мензилджиян 26.94 100 м св- стил, 18+: Иван Манолов 52.86 50 м бруст, 13-14 г.: Мартин Давчев 34.26 50 м бруст, 11-12 г.: Виктор Гаджев 38.06 100 м бруст, 18+: Иван Грабко 1:04.15 100 м бътерфлай, 15-17 г.: Кристиан Тодоров 59.01 200 м съчетано, 13-14 г.: Денис Мензилджиян 2:28.25 400 м съчетано, 13-14 г.: Мартин Давчев 5:11.39 200 м св- стил,



15-17 г.: Лора Шаранкова 2:12.19 50 м гръб, 11-12 г.: Алис Мензилджиян 35.59 200 м бруст, 11-12 г.: Антония Митева 3:08.73 200 м бътерфлай, 15-17 г.: Анита Радулова 2:40.54 200 м съчетано, 11-12 г.: Вида Тодорова 2:51.93 4 x 50 м св- стил, жени 11-12 г.: Пловдив 2019 3 2:08.76 4 x 50 м съчетано, жени 11-12 г.: Пловдив 2019 3 2:25.70



Бронзови: 50 м св- стил, 18+: Иван Манолов 24.15 200 м св- стил, 11-12 г.: Виктор Гаджев 2:26.36 100 м гръб, 15-17 г.: Кристиан Грозданов 1:00.06 50 м бруст, 18+: Симеон Станоев 29.85 100 м бруст, 18+: Симеон Станоев 1:05.53 200 м бруст, 18+: Иван Грабко 2:21.14 200 м бруст, 11-12 г.: Виктор Гаджев 2:58.79 200 м бътерфлай, 15-17 г.: Милко Панчев 2:15.67 400 м съчетано,



18+: Иван Грабко 4:42.63 100 м св- стил, 11-12 г.: Антония Митева 1:07.98 200 м св- стил, 11-12 г.: Антония Митева 2:29.81 800 м св- стил, 15-17 г.: Анита Радулова 10:24.10 100 м гръб, 11-12 г.: Алис Мензилджиян 1:19.09 200 м гръб, 15-17 г.: Анита Радулова 2:34.98 200 м гръб, 11-12 г.: Алис Мензилджиян 2:47.50 50 м бруст, 11-12 г.: Антония Митева 40.41 200 м бътерфлай, 11-12 г.: Магдалена Бурова 3:37.80