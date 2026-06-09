Отборът на Ботев Пловдив ще започне новия сезон с домакински мач срещу бившия тим на своя треньор Станислав Генчев - Локомотив София. За "канарчетата" обаче предстоят две тежки гостувания във втория и 5-ия кръг, съответно на ЦСКА и Лудогорец. Любопитно ще бъде да се разбере дали новият стадион "Българска армия" ще е въведен в експлоатация за мача срещу жълто-черните.

Ако това не стане факт, двубоят ще е на националния стадион "Васил Левски". Жълто-черните ще са домакини в 3 от първите си 4 мача от новия сезон в Първа лига.

Програмата на Ботев Пловдив за сезон 2026/2027 в Първа лига

1 кръг Ботев Пловдив – Локомотив София

2 кръг ЦСКА – Ботев Пловдив

3 кръг Ботев Пловдив – Черно море

4 кръг Ботев Пловдив – Спартак Vарна

5 кръг Лудогорец – Ботев Пловдив

6 кръг Ботев Враца – Ботев Пловдив

7 кръг Ботев Пловдив – Левски

8 кръг Арда – Ботев Пловдив

9 кръг Ботев Пловдив – Локомотив Пловдив

10 кръг Септември – Ботев Пловдив

11 кръг Ботев Пловдив – Славия

12 кръг ЦСКА 1948 – Ботев Пловдив

13 кръг Ботев Пловдив – Дунав