Отборът на Ботев Пловдив ще започне новия сезон с домакински мач срещу бившия тим на своя треньор Станислав Генчев - Локомотив София. За "канарчетата" обаче предстоят две тежки гостувания във втория и 5-ия кръг, съответно на ЦСКА и Лудогорец. Любопитно ще бъде да се разбере дали новият стадион "Българска армия" ще е въведен в експлоатация за мача срещу жълто-черните.
Ако това не стане факт, двубоят ще е на националния стадион "Васил Левски". Жълто-черните ще са домакини в 3 от първите си 4 мача от новия сезон в Първа лига.
Програмата на Ботев Пловдив за сезон 2026/2027 в Първа лига
1 кръг Ботев Пловдив – Локомотив София
2 кръг ЦСКА – Ботев Пловдив
3 кръг Ботев Пловдив – Черно море
4 кръг Ботев Пловдив – Спартак Vарна
5 кръг Лудогорец – Ботев Пловдив
6 кръг Ботев Враца – Ботев Пловдив
7 кръг Ботев Пловдив – Левски
8 кръг Арда – Ботев Пловдив
9 кръг Ботев Пловдив – Локомотив Пловдив
10 кръг Септември – Ботев Пловдив
11 кръг Ботев Пловдив – Славия
12 кръг ЦСКА 1948 – Ботев Пловдив
13 кръг Ботев Пловдив – Дунав
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!