Саудитска Арабия и Уругвай завършиха 1:1 в мач от група "Н" на Световното първенство. Срещата се игра на стадион "Хард Рок" в Маями.

В 30-ата минута "урусите" бяха близо до гола - Родриго Бентанкур центрира, а Максимилиано Араухо върна топката с глава към наказателно поле, Федерико Виняс налетя топката с плонж, но вратарят Мохамед Ал Оваис се намеси подобаващо. В 38' след центриране от корнер Абдулалех Ал Амри овладя и стреля, но стражът Фернандо Муслера изби в корнер.

Две по-късно при друг корнер саудитците поведоха в резултата. Мохамед Кано засече центриране от ъглов удар, а Муслера изби топката в краката на Ал Амри, който без проблеми се разписа В 45-ата Араухо центрира от пряк свободен удар, а Виняс отново стреля опасно с глава, но стражът улови.

В 60-ата минута Бентанкур подаде към Мануел Угарте, който стреля, Ал Оваис отклони топката с върха на пръстите си и тя се удари в страничната греда. Уругвай стигна до изравнително попадение в 80', когато вратарят Ал Оваис отново изби удар с глава на Федерико Виняс, но топката попадна в Максимилиано Араухо, който вкара от малък ъгъл.

В 93-ата минута след късо подаване от корнер капитанът на "урусите" Федерико Валверде шутира опасно от дистанция, но Ал Оваис отново се намеси и изби в корнер.