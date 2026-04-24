Там, където има огън - те владеят играта! Отборът на РДПБЗН Пловдив за поредна година стана безапелационен шампион на България по футзал! С много характер, дисциплина и отборен дух, момчетата ни не само грабнаха титлата, но и обраха индивидуалните отличия, съобщиха за Plovdiv24.bg от пловдивската пожарна.

Емил Аргиров - Животното заслужено стана голмайстор на турнира, а Стоян Здравков - Бащата бе отличен за най-добър вратар, като не допусна нито един гол!

Залата се нажежи от емоции, а играта на отбора показа какво означава истинско постоянство и класа.

Треньорът Георги Рекин изказва своята благодарност към целия състав:

Стоян Здравков, Петьо Димитров, Васил Пайталов, Емил Аргиров, Атанас Зангаров, Стефан Харлов, Ивайло Димитров - Шведа, Георги Ставрев, Георги Стефанов и Пламен Табаков.

"Гордеем се с вас", допълниха още от пловдивската пожарна!