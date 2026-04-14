От Българска Асоциация Минифутбол изнесоха подробности за състоянието на треньора на националния отбор по минифутбол Николай Михов. Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, специалистът получи по-рано днес инсулт и е приет в болница. За щастие, състоянието му е много добро, уверяват лекарите.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Българска Асоциация минифутбол:

Добри новини за Ники Михов!

Бихме искали да ви информираме за състоянието на треньора на националния отбор по минифутбол Николай Михов.

След проведените медицински прегледи днес, лекарите съобщават, че състоянието му е много добро, като той остава под активно медицинско наблюдение и необходимите грижи.

Бърза е била реакцията на племенника му Станислав Михайлов, както и пристигането на линейката и приемането в болница.

Предстои период на възстановяване, който ще изисква време и последователна рехабилитация.

Изразяваме благодарност към всички, които подадоха ръка с подкрепа и съпричастност в този труден момент.

Ще продължим да ви информираме при наличие на нова и официална информация.