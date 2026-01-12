ИЗПРАТИ НОВИНА
Сашо Александров награди шампионите от турнир по мини футбол в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:54
Бившият футболист на Марица, Ботев (Пд) и Левски Александър Александров - Кривия награди призьорите на турнира по мини футбол "efbet Winter Masters", който приключи в пловдивската зала "Атрим". Футболист №1 на България за 1999 година и шампион със "сините" уважи надпреварата, за да връчи призовете на най-добрите отбори и състезатели.

Той сподели, че за него мини футболът е преди всичко забавление, което обединява хората и радва феновете, и призова всички участници и зрители да се наслаждават на играта.

"Минифутболът помага на футбола – развива умения, състезателен дух и удоволствието от играта“, заяви Кривия, като подчерта, че организацията на турнира е на много високо ниво и допринася за популяризирането на спорта.

Отборът на Елза Лайф заслужено спечели титлата в efbet Winter Masters Пловдив 2026, след като се наложи като най-офанзивно настроения и физически подготвен тим в турнира. С агресивна преса, високо темпо и постоянен натиск върху съперниците, тимът ясно се отличи от останалите и наложи своя стил още от първите мачове.

Селекцията бе изградена от хасковското трио Синан Наим, Дениз Сабри и Боян Тодоров – хората зад отборите "Кулата“ и "Торнадо“, които събраха ядро от настоящи състезатели на МФК Лоша Терапия и бивши играчи на V1 Clinic. Тази комбинация даде на Елза Лайф нужния баланс между динамика, физика и тактическа култура.

На терена отборът бе воден от играещия треньор Цветан Дечев, който от позицията си в защитата организираше играта и задаваше ритъма. Под негово ръководство Елза Лайф рядко се затваряше – тимът търсеше да печели топката високо и да атакува директно и с числено превъзходство.

Зад тази офанзивна философия стоеше сигурността в лицето на вратаря Анри Нинов. Със своята модерна игра с крака и отлични реакции той беше ключов елемент в стила на отбора. В полуфинала Нинов спаси две дузпи, а във финала отново имаше решаващи намеси, които наклониха везните в полза на шампионите.

Елза Лайф спечели турнира не само с резултати, а с ясна идентичност – агресивен, атрактивен и физически доминиращ футбол, който превърна отбора в напълно заслужен носител на трофея в Пловдив. С този успех отборът си осигури квота за финалите в Панагюрище.
