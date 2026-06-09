Бившият национал Валери Божинов е лежал известно време в две болнични заведения заради здравословен проблем. Първо в Пловдив, а после и в София. Нападателят, който в кариерата си е играл за отбори като Ювентус, Парма, Манчестър Сити и Спортинг Лисабон, е бил приет по спешност заради бактериална инфекция. Тя плъзнала в организма му след поставяне на инжекции с цел облекчаване на болка поради контузия.

Навършилият на 15 февруари 40 години Божинов се лекува с кортикостероиди след консултация с лекар, което му изиграло лоша шега, твърди "Блиц". Прави впечатление, че звездата от дълго време няма публикации в социалните мрежи, където по принцип е доста активен. Той не присъства и на "Мача на надеждата" в събота, организиран от фондацията на Стилиян Петров, с когото е близък.

Божинката вече се възстановява и нещата при него са добре, твърдят още източниците на "Блиц".