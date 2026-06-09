Три тежки гостувания в първите 4 шампионатни кръга на новия сезон в Първа лига. Това отреди тегленият вчера жребий за отбора на Локомотив Пловдив. Черно-белите ще гостуват на фаворитите за шампионската титла Лудогорец и Левски, като им предстои и дълго пътуване до Варна за двубой срещу местния Спартак. След това обаче идват две поредни домакинства на Дунав и Арда, съответно в 5-ия и 6-ия кръг.

Предстои да бъдат обявени точните дати и часове на срещите.

Програмата на Локомотив Пловдив по кръгове

1. Лудогорец – Локомотив Пловдив

2. Локомотив Пловдив – Септември

3. Спартак – Локомотив Пловдив

4. Левски – Локомотив Пловдив

5. Локомотив Пловдив – Дунав

6. Локомотив Пловдив – Арда

7. ЦСКА 1948 – Локомотив Пловдив

8. Локомотив Пловдив – Черно море

9. Ботев (Пловдив) – Локомотив Пловдив

10. Локомотив Пловдив – ЦСКА

11. Локомотив (София) – Локомотив (Пловдив)

12. Локомотив Пловдив – Славия

13. Ботев (Враца) – Локомотив Пловдив