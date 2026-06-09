Три тежки гостувания в първите 4 шампионатни кръга на новия сезон в Първа лига. Това отреди тегленият вчера жребий за отбора на Локомотив Пловдив. Черно-белите ще гостуват на фаворитите за шампионската титла Лудогорец и Левски, като им предстои и дълго пътуване до Варна за двубой срещу местния Спартак. След това обаче идват две поредни домакинства на Дунав и Арда, съответно в 5-ия и 6-ия кръг.
Предстои да бъдат обявени точните дати и часове на срещите.
Програмата на Локомотив Пловдив по кръгове
1. Лудогорец – Локомотив Пловдив
2. Локомотив Пловдив – Септември
3. Спартак – Локомотив Пловдив
4. Левски – Локомотив Пловдив
5. Локомотив Пловдив – Дунав
6. Локомотив Пловдив – Арда
7. ЦСКА 1948 – Локомотив Пловдив
8. Локомотив Пловдив – Черно море
9. Ботев (Пловдив) – Локомотив Пловдив
10. Локомотив Пловдив – ЦСКА
11. Локомотив (София) – Локомотив (Пловдив)
12. Локомотив Пловдив – Славия
13. Ботев (Враца) – Локомотив Пловдив
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