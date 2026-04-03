Дисциплинарната комисия при Зоналния съвет на БФС - Пловдив проведе традиционното си заседание след срещите в региона в различни първенства, администрирани от централата в Пловдив. След междинния 27 кръг на Трета лига - югоизточна група бяха наказани общо 8 футболисти, провери Plovdiv24.bg.

Двама от тях са от втория отбор на Локомотив Пловдив. Това са Мерт Салим и Пламен Петров, които ще пропуснат една среща заради натрупани 5 жълти картона.

В "А" Областна група по двама наказани играчи имат отборите на Атлетик II (Куклен) и Кричив.

Ето всички решения на Дисциплинарната комисия към БФС - Пловдив:

                                   Трета лига - Югоизточна група

Теодор Митрев (Асеновец)                      5-ти жълт  картон         1 среща

Мерт Салим (Локомотив)                         5-ти жълт  картон         1 среща

Пламен Петров (Локомотив)                  5-ти жълт  картон         1 среща

Тодор Тодоров (Спартак)                           5-ти жълт  картон         1 среща

Свилен Щерев (Карлово)                             5-ти жълт  картон         1 среща

Борислав Трендафилов (Созопол)            5-ти жълт  картон         1 среща

Георги Пелтеков (Родопа)                          5-ти жълт  картон         1 среща

Антонио Ласков (Родопа)                           9-ти жълт  картон        2 срещи

                                     "А" Областна група

Ангел Милянчев (Куклен)                        5-ти жълт  картон            1 среща

Атанас Стамболов (Куклен)                 5-ти жълт  картон            1 среща

Енчо Дишев (Маноле)                                  червен  картон                 1 среща

Калоян Калинов (Труд)                                 червен  картон                 1 среща

Атанас Бучов (Кричим)                              червен  картон                 1 среща

Петър Бучов (Кричим)                               червен  картон                 1 среща

                                          "Б" Областна група

Виктор Бимбалов (Цалапица)              5-ти жълт  картон            1 среща

Венцислав Запрянов (Ман.конаре)         червен  картон                 1 среща

Георги Ванев (Стряма)                               червен  картон                 1 среща

Васил Палев (Ведраре)                                червен  картон                 1 среща

                                          Зонална група "U 19" 

Теодор Баненски (Чирпан)                             червен картон               1 среща  

                                          Зонална група "U 17" 

Димитър Гочев(Садово)                                червен картон               1 среща

                                       Областна група "U 17" 

Лъчезар Сопов (Царимир)                       5-ти жълт  картон            1 среща

Теодор Спасов (Борислав)                           червен  картон                 1 среща

                                             Зонална група "U 15" 

Петър Пейчинов(Академик)                  червен  картон                  1 среща 

                                      Областна група "U 15 А" 

Деан Георгиев(Марица)                             червен  картон             1 среща 

На основание чл.34(1) 2-4-3 от Дисциплинарния правилник се налага  финансова санкция в размер на 25.60 евро на г-н Ивелин Калинчев – ФК "Ямбол 1915"(Ямбол).

