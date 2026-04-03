Дисциплинарната комисия при Зоналния съвет на БФС - Пловдив проведе традиционното си заседание след срещите в региона в различни първенства, администрирани от централата в Пловдив. След междинния 27 кръг на Трета лига - югоизточна група бяха наказани общо 8 футболисти, провери Plovdiv24.bg.

Двама от тях са от втория отбор на Локомотив Пловдив. Това са Мерт Салим и Пламен Петров, които ще пропуснат една среща заради натрупани 5 жълти картона.

В "А" Областна група по двама наказани играчи имат отборите на Атлетик II (Куклен) и Кричив.

Ето всички решения на Дисциплинарната комисия към БФС - Пловдив:

Трета лига - Югоизточна група

Теодор Митрев (Асеновец) 5-ти жълт картон 1 среща

Мерт Салим (Локомотив) 5-ти жълт картон 1 среща

Пламен Петров (Локомотив) 5-ти жълт картон 1 среща

Тодор Тодоров (Спартак) 5-ти жълт картон 1 среща

Свилен Щерев (Карлово) 5-ти жълт картон 1 среща

Борислав Трендафилов (Созопол) 5-ти жълт картон 1 среща

Георги Пелтеков (Родопа) 5-ти жълт картон 1 среща

Антонио Ласков (Родопа) 9-ти жълт картон 2 срещи

"А" Областна група

Ангел Милянчев (Куклен) 5-ти жълт картон 1 среща

Атанас Стамболов (Куклен) 5-ти жълт картон 1 среща

Енчо Дишев (Маноле) червен картон 1 среща

Калоян Калинов (Труд) червен картон 1 среща

Атанас Бучов (Кричим) червен картон 1 среща

Петър Бучов (Кричим) червен картон 1 среща

"Б" Областна група

Виктор Бимбалов (Цалапица) 5-ти жълт картон 1 среща

Венцислав Запрянов (Ман.конаре) червен картон 1 среща

Георги Ванев (Стряма) червен картон 1 среща

Васил Палев (Ведраре) червен картон 1 среща

Зонална група "U 19"

Теодор Баненски (Чирпан) червен картон 1 среща

Зонална група "U 17"

Димитър Гочев(Садово) червен картон 1 среща

Областна група "U 17"

Лъчезар Сопов (Царимир) 5-ти жълт картон 1 среща

Теодор Спасов (Борислав) червен картон 1 среща

Зонална група "U 15"

Петър Пейчинов(Академик) червен картон 1 среща

Областна група "U 15 А"

Деан Георгиев(Марица) червен картон 1 среща

На основание чл.34(1) 2-4-3 от Дисциплинарния правилник се налага финансова санкция в размер на 25.60 евро на г-н Ивелин Калинчев – ФК "Ямбол 1915"(Ямбол).