Дисциплинарната комисия при Зоналния съвет на БФС - Пловдив проведе традиционното си заседание след срещите в региона в различни първенства, администрирани от централата в Пловдив. След междинния 27 кръг на Трета лига - югоизточна група бяха наказани общо 8 футболисти, провери Plovdiv24.bg.
Двама от тях са от втория отбор на Локомотив Пловдив. Това са Мерт Салим и Пламен Петров, които ще пропуснат една среща заради натрупани 5 жълти картона.
В "А" Областна група по двама наказани играчи имат отборите на Атлетик II (Куклен) и Кричив.
Ето всички решения на Дисциплинарната комисия към БФС - Пловдив:
Трета лига - Югоизточна група
Теодор Митрев (Асеновец) 5-ти жълт картон 1 среща
Мерт Салим (Локомотив) 5-ти жълт картон 1 среща
Пламен Петров (Локомотив) 5-ти жълт картон 1 среща
Тодор Тодоров (Спартак) 5-ти жълт картон 1 среща
Свилен Щерев (Карлово) 5-ти жълт картон 1 среща
Борислав Трендафилов (Созопол) 5-ти жълт картон 1 среща
Георги Пелтеков (Родопа) 5-ти жълт картон 1 среща
Антонио Ласков (Родопа) 9-ти жълт картон 2 срещи
"А" Областна група
Ангел Милянчев (Куклен) 5-ти жълт картон 1 среща
Атанас Стамболов (Куклен) 5-ти жълт картон 1 среща
Енчо Дишев (Маноле) червен картон 1 среща
Калоян Калинов (Труд) червен картон 1 среща
Атанас Бучов (Кричим) червен картон 1 среща
Петър Бучов (Кричим) червен картон 1 среща
"Б" Областна група
Виктор Бимбалов (Цалапица) 5-ти жълт картон 1 среща
Венцислав Запрянов (Ман.конаре) червен картон 1 среща
Георги Ванев (Стряма) червен картон 1 среща
Васил Палев (Ведраре) червен картон 1 среща
Зонална група "U 19"
Теодор Баненски (Чирпан) червен картон 1 среща
Зонална група "U 17"
Димитър Гочев(Садово) червен картон 1 среща
Областна група "U 17"
Лъчезар Сопов (Царимир) 5-ти жълт картон 1 среща
Теодор Спасов (Борислав) червен картон 1 среща
Зонална група "U 15"
Петър Пейчинов(Академик) червен картон 1 среща
Областна група "U 15 А"
Деан Георгиев(Марица) червен картон 1 среща
На основание чл.34(1) 2-4-3 от Дисциплинарния правилник се налага финансова санкция в размер на 25.60 евро на г-н Ивелин Калинчев – ФК "Ямбол 1915"(Ямбол).
