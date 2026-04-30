Отборът на Атлетик (Куклен) не успря да спре лидера Несебър и загуби с 0:1 двубоя от 32-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група, който се игра на градския стадион в Куклен. Така несебърци се откъснаха на върха в класирането с 5 точки преднина пред Марица (Пловдив) и най-вероятно ще бъдат новия член на Втора лига от следващия сезон.

Ръководството на Атлетик (Куклен) обаче не остана доволно от действията на главния съдия в мача - Николай Иванов от Пловдив. Освен това според "баските" това е бил "най-безсмисленият мач за сезона".

Ето как от ФК Атлетик (Куклен) коментираха двубоя с Несебър

Добра игра и достойна загуба за Атлетик в най-безсмисления мач за сезона. "Баските" излязоха срещу лидера Несебър и главния рефер Николай Иванов от Пловдив, който от първата минута показа на всички, както на терена, така и по трибуните, че няма да позволи на домакините да си помислят за точков актив, както и да им позволи да играят футбол. Позорът си е за сметка на "пловдивчанинът".

Като цяло се получи изключително равностоен двубой, качествен сблъсък. Въпреки подигравката на рефера, "баските" полагаха всички усилия да играят футбол и да не се предадат без бой. Гостите отбелязаха едно поапдение преди почивката. През втората част, виждайки, че кукленци няма да преклонят глава без бой, "чернодрешкото" побърза да свирне две спорни дузпи за Несебър, които обаче Денис Паскулов хвана. Така двубоят завърши с крехкото 0:1, а кукленци обраха аплодисментите на всички, които наблюдаваха двубоя.