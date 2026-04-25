Отборът на Атлетик (Куклен) спечели важна победа, надигравайки Розова долина с 4:2 като гост в мач от 31-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група. Двубоят се проведе на стадион "Севтополис" в Казанлък. Два гола за "баските" отбеляза германецът Хенинг Якоби, а по веднъж се разписаха Реджеп Халил и Никола Гигов.

Въпреки победата, обаче, ръководството на Атлетик се изказа доста критично за действията на главния съдия в мача - Александър Аргиров, от Несебър. Той бе наречен "скандален неможач" в официалната страница на кукленци, като се уточнява, че е положил доста усилия да отърве домакините от загуба.

Ето как бе описан двубоят в страницата на Атлетик (Куклен), където дори бе публикувано и кратко видео от мача:

Атлетик попиля Розова долина въпреки скандален неможач в черно. "Баските" спечелиха убедително гостуването си с 2:4 в Казанлък, като това е най-малкото с което можеха да се отърват домакините. Реджеб Халил, Хенинг Якоби, на два пъти и Никола Гигов бяха точни за кукленци.

Съдията положи доста усилия да отърве домакините от загуба, но това стигна само да ги спаси от разгром.

На видеото ще видите една от многото, меко казано, спорни ситуации. При резултат 2:2 футболисти в "червено-черно" на два пъти бяха покосявани в наказателното поле на домакните, но съдията остана безмълвен, което му донесе срамежливи аплодисменти от трибуните.