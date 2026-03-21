Атлетик (Куклен) постигна важна победа с 2:1 като домакин на Созопол в мач от 25-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група. Още в началото на срещата Ангел Семерджиев отбеляза гол-шедьовър.

За съжаление, младият футболист напусна малко преди почивката с тежка контузия. В средата на полувремето “баските" достигнаха до второ попадение, което бе реализирано от Адриан Димитров след изпълнение на корнер.

В добавеното време на първата част гостите от Созопол намалиха резултата.

През второто полувреме нервите властваха на терена, а втори жълт и съответно червен картон получи играещият треньор на Атлетик Ванчо Траянов.

Утре отново има мач в Куклен! “Старата школа" приема Тракия (Стамболийски) от 15:00 часа.