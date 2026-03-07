Атлетик (Куклен) разочарова верните си фенове. “Баските" паднаха у дома с 0:1 от Секирово (Раковски) в мач от 23-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група. Така домакините утежниха положението си в класирането. Те останаха с актив от 23 точки на 16-о място в таблицата.Единственото попадение падна в началото на второто полувреме. Кукленци отново изиграха нелош мач, но отново излязоха разконцентрирани след почивката и платиха цената."Благодарим на верните ни фенове за подкрепата. Утре ви очакваме отново на стадиона в 15:00, когато “старата школа" излиза срещу Борислав (Първомай)", написаха по този повод от ФК Атлетик.