Спортните новини: Днес (4) | Вчера (6)
Атлетик (Куклен): Порнографска съдийска тройка! Искаме преиграване на мача и изхвърляне от футбола на реферите!
Автор: Стойчо Генов 11:08Коментари (0)387
©
Ръководството на Атлетик (Куклен) обяви, че ще настоява за преиграване на регионалното дерби срещу Асеновец от 17-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група, което завърши вчера с победа 1:0 за домакините от Асеновград.

Освен това "баските" поискаха и изхвърляне доживот от футбола на старозагорските рефери, ръководили двубоя.

Ето какво информираха от Атлетик (Куклен) чрез официалната си клубна страница:

Атлетик (Куклен) отстъпи с 0:1 при гостуването си на Асеновец в Асеновград, според официалния протокол от мача.

Реалността на терена бе съвсем друга. “Баските" надиграха тотално и победиха своите домакини, но порнографска съдийска тройка от Стара Загора реши друго.

Два чисти гола на кукленци при 0:0 бяха нередовно отменени. При единия топката премина очеизвадно с целия си обем голлинията, при другия попадението бе отменено заради несъществуваща засада.

Към това можем да добавим и умишлен удар с лакът в наказателното поле на домакините. Явно те знаеха, че действията им няма да бъдат наказани.

Атлетик очаква официалния запис от мача, който е задължителен, за да покажем всички спорни моменти.

Ръководството на Атлетик ще настоява за преиграване на срещата и изхвърляне на старозагорските съдии от футбола.

Искаме и подлагане на детектор на лъжата на съдийската тройка. Убедени сме, че много нередности и корупция в родния футбол ще лъснат, ако това се осъществи. Някой страхува ли се да отговори на няколко въпроса?

Очакваме адекватна реакция от зоналния съвет на БФС, в противен случай ще бъде поискана оставката на ръководството на местното БФС.
