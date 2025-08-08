Елитен пловдивски рефер ще свири Локо II - Атлетик (Куклен), ето всички наряди

Зоналният съвет на БФС - Пловдив обяви съдийските назначения за двубоите от втория кръг на Трета лига - Югоизточна група.
©
Прави впечатление, че регионалното дерби между втория отбор на Локомотив Пловдив и Атлетик (Куклен) бе поверено на елитния пловдивски съдия Кристиян Колев.
09.08./Събота/ 2025г. – 18:30 часа
ФК "Ямбол 1915“ (Ямбол) – ФК “Загорец“ (Нова Загора)
ГС: Александър Аргиров – Бургас, АС: Георги Ненчев – Бургас, АС: Атанас Тодоров – Бургас
4-ти съдия: Яни Дончев – Ямбол, Делегат: Живко Недялков – Бургас
ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) – ФК “ Раковски“(Раковски)
ГС: Апостол Иванов – Пловдив, АС: Георги Димчев – Пловдив, АС: Даниел Бозев – Пловдив
4-ти съдия: Петър Мечев – Пловдив, Делегат: Тони Пандарски – Пловдив
ФК “Димитровград 1947“(Димитровград) – ОФК “Несебър“ (Несебър)
ГС: Георги Стоянов – Пловдив, АС: Желязко Пилатов – Пловдив, АС: Мартин Шопов – Пловдив
4-ти съдия: Камен Терзиев – Стара Загора, Делегат: Христо Христов – Стара Загора
ФК “ Нефтохимик 1962“(Бургас) – ФК “ Розова долина “ (Казанлък)
ГС: Стефан Гурков – Сливен, АС: Владимир Григоров – Ямбол, АС: Денислав Димитров – Сливен
4-ти съдия: Максим Лазаров – Бургас, Делегат: Пламен Петров – Сливен
ФК “Секирово“(Раковски) – ФК “Марица Милево" (Милево)
ГС: Николай Николов – Хасково, АС: Кристиян Петров – Стара Загора, АС: Николай Колчев – Хасково
4-ти съдия: Димо Колев – Стара Загора, Делегат: Емил Митев – Пловдив
ФК “Раковски“(Раковски) – ОФК “Левски“ (Карлово)
ГС: Георги Иванов – Пловдив, АС:Иван Копчев – Пловдив, АС: Антоан Миленов – Пловдив
4-ти съдия: Владимир Недялков – Пловдив, Делегат: Стефан Гочев – Пловдив
10.08./Неделя/ 2025г. – 18:30 часа
ПФК Локомотив 1926 “ II (Пловдив) – ФК “Атлетик“(Куклен)
ГС: Кристиян Колев – Пловдив, АС:Атанас Пилатов – Пловдив, АС: Ириней Бодуров – Пловдив
4-ти съдия: Димитър Базлянков – Пловдив, Делегат: Камена Георгиева – Пловдив
ОФК “Хасково“(Хасково) – ОФК “Гигант“(Съединение)
ГС: Тодор Тодоров – Пловдив, АС:Стоян Петров – Пловдив, АС: Атанас Атанасов – Пловдив
4-ти съдия: Валентин Чаушев – Кърджали, Делегат: Милко Якимов – Пловдив
СК при ЗС на БФС – Пловдив си запазва правото на промени