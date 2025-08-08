Елитен пловдивски рефер ще свири Локо II - Атлетик (Куклен), ето всички наряди

© Зоналният съвет на БФС - Пловдив обяви съдийските назначения за двубоите от втория кръг на Трета лига - Югоизточна група.



Прави впечатление, че регионалното дерби между втория отбор на Локомотив Пловдив и Атлетик (Куклен) бе поверено на елитния пловдивски съдия Кристиян Колев.



09.08./Събота/ 2025г. – 18:30 часа



ФК "Ямбол 1915“ (Ямбол) – ФК “Загорец“ (Нова Загора)



ГС: Александър Аргиров – Бургас, АС: Георги Ненчев – Бургас, АС: Атанас Тодоров – Бургас



4-ти съдия: Яни Дончев – Ямбол, Делегат: Живко Недялков – Бургас



ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) – ФК “ Раковски“(Раковски)



ГС: Апостол Иванов – Пловдив, АС: Георги Димчев – Пловдив, АС: Даниел Бозев – Пловдив



4-ти съдия: Петър Мечев – Пловдив, Делегат: Тони Пандарски – Пловдив



ФК “Димитровград 1947“(Димитровград) – ОФК “Несебър“ (Несебър)



ГС: Георги Стоянов – Пловдив, АС: Желязко Пилатов – Пловдив, АС: Мартин Шопов – Пловдив



4-ти съдия: Камен Терзиев – Стара Загора, Делегат: Христо Христов – Стара Загора



ФК “ Нефтохимик 1962“(Бургас) – ФК “ Розова долина “ (Казанлък)



ГС: Стефан Гурков – Сливен, АС: Владимир Григоров – Ямбол, АС: Денислав Димитров – Сливен



4-ти съдия: Максим Лазаров – Бургас, Делегат: Пламен Петров – Сливен



ФК “Секирово“(Раковски) – ФК “Марица Милево" (Милево)



ГС: Николай Николов – Хасково, АС: Кристиян Петров – Стара Загора, АС: Николай Колчев – Хасково



4-ти съдия: Димо Колев – Стара Загора, Делегат: Емил Митев – Пловдив



ФК “Раковски“(Раковски) – ОФК “Левски“ (Карлово)



ГС: Георги Иванов – Пловдив, АС:Иван Копчев – Пловдив, АС: Антоан Миленов – Пловдив



4-ти съдия: Владимир Недялков – Пловдив, Делегат: Стефан Гочев – Пловдив



10.08./Неделя/ 2025г. – 18:30 часа



ПФК Локомотив 1926 “ II (Пловдив) – ФК “Атлетик“(Куклен)



ГС: Кристиян Колев – Пловдив, АС:Атанас Пилатов – Пловдив, АС: Ириней Бодуров – Пловдив



4-ти съдия: Димитър Базлянков – Пловдив, Делегат: Камена Георгиева – Пловдив



ОФК “Хасково“(Хасково) – ОФК “Гигант“(Съединение)



ГС: Тодор Тодоров – Пловдив, АС:Стоян Петров – Пловдив, АС: Атанас Атанасов – Пловдив



4-ти съдия: Валентин Чаушев – Кърджали, Делегат: Милко Якимов – Пловдив



СК при ЗС на БФС – Пловдив си запазва правото на промени