Момичетата от пловдивския СКХГ "Диана“ се прибраха с 12 медала от международния турнир по художествена гимнастика "Млади звезди“, който приключи в София, научи Plovdiv24.bg. Това беше най-масовата надпревара от началото на годината, след като участие записаха 1300 гимнастички от близо 50 клуба от страната и чужбина.

Ето и класиранията по възрасти и уреди на малките грации на клуб "Диана“:

1. Симона Милкова, кат. Мини, без уред – 1 място

2. Патрисия Трънкова, кат. Мини, без уред – 3 място

3. София Ситина, кат. Мини, без уред – 2 място

4. Вихра Вангелова, кат. Мини, без уред – 2 място

5. Рая Спасова, кат. ДМВ 9, без уред – 1 място

6. Петя Маровска, кат. ДМВ 9, без уред – 1 място

7. Мария Маровска, кат. ДМВ 9, без уред – 5 място

8. Полина Саенко, кат. ДМВ 11, без уред – 3 място

9. Мартина Събчева, кат. ДМВ 11, въже – 10 място

10. Катрин Раамат, кат. ДМВ, бухалки – 5 място

11. Сияна Павлова, кат. ДМВ, бухалки – 1 място

12. Анастасия Лапшина, кат. ДМВ, бухалки – 4 място

13. Никол Смилова, кат. ДМВ, бухалки – 2 място

14. Ивана Вълкова, кат. ДМВ, бухалки – 3 място

15. Ния Вълкова, кат. ДМВ, бухалки – 2 място

16. Николета Иванова, кат. Жени, бухалки – 1 място

Треньори: Диана Попова, Мария Филипова и Вера Тупчиева

17. Кат. Масов спорт, танц "Наследство“ – златна вълна

Треньор: Ани Найденова

Следващият турнир за възпитаничките на клуб "Диана“ е "Фея под липите“, който ще се проведе в Стара Загора от 8 до 10 май.