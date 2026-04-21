Момичетата от пловдивския СКХГ "Диана“ се прибраха с 12 медала от международния турнир по художествена гимнастика "Млади звезди“, който приключи в София, научи Plovdiv24.bg. Това беше най-масовата надпревара от началото на годината, след като участие записаха 1300 гимнастички от близо 50 клуба от страната и чужбина.
Ето и класиранията по възрасти и уреди на малките грации на клуб "Диана“:
1. Симона Милкова, кат. Мини, без уред – 1 място
2. Патрисия Трънкова, кат. Мини, без уред – 3 място
3. София Ситина, кат. Мини, без уред – 2 място
4. Вихра Вангелова, кат. Мини, без уред – 2 място
5. Рая Спасова, кат. ДМВ 9, без уред – 1 място
6. Петя Маровска, кат. ДМВ 9, без уред – 1 място
7. Мария Маровска, кат. ДМВ 9, без уред – 5 място
8. Полина Саенко, кат. ДМВ 11, без уред – 3 място
9. Мартина Събчева, кат. ДМВ 11, въже – 10 място
10. Катрин Раамат, кат. ДМВ, бухалки – 5 място
11. Сияна Павлова, кат. ДМВ, бухалки – 1 място
12. Анастасия Лапшина, кат. ДМВ, бухалки – 4 място
13. Никол Смилова, кат. ДМВ, бухалки – 2 място
14. Ивана Вълкова, кат. ДМВ, бухалки – 3 място
15. Ния Вълкова, кат. ДМВ, бухалки – 2 място
16. Николета Иванова, кат. Жени, бухалки – 1 място
Треньори: Диана Попова, Мария Филипова и Вера Тупчиева
17. Кат. Масов спорт, танц "Наследство“ – златна вълна
Треньор: Ани Найденова
Следващият турнир за възпитаничките на клуб "Диана“ е "Фея под липите“, който ще се проведе в Стара Загора от 8 до 10 май.
