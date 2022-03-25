Страхотно! 64 медала за гимнастичките на Тракия (Пловдив) от турнира "Angels cup"

© Грациите на СКХГ Тракия (Пловдив) се представиха отлично в турнира по художествена гимнастика "Angels cup", който приключи в София. Пловдивският клуб бе представен от 49 гимнастички във всички възрастови групи.



През двата състезателни дни грациите на Тракия спечехиха общо 64 медала и Купата "Angels cup" за най-голямо участие и призови места, похвалиха се от клуба.



Ето и отличените гимнастички от СКХГ Тракия:



ДМВ до 10г. Кат. Елит



Родени 2013г. - Рая Камбурова, 1-во място без уред



Родени 2012г. - Акександра Бакърова 10-то място многобой, Никол Стайкова 13-то място многобой



ДМВ Кат.Елит



Родени 2011г. - Кристина Долапчиева 1-во място многобой, 1-во място топка, 1-во място бухалки, 3-то място обръч ; Никол Пеева 2-ро място многобой, 2-ро място топка, 2-ро място обръч ; Деа Лескова 3-то място многобой, 2-ро място лента, 1-во място обръч ; Жулиана Урумова, 5-то място многобой, 3-то място обръч ; Мартина Ганчева, 12-то мястомногобой, 3-то място бухалки



ДСВ Кат. Елит



Родени 2009г. - Мая Пенева 1-во място многобой, 1-во място бухалки, 3-то място лента, 3-то място обръч ; Радостина Бояджиева 5-то място многобой, 1-во място обръч ; Мария Лесова 6-то място многобой, 2-ро място топка ; Мария-Никол Василева 9-то място многобой ; Николета Дернева 10-то място многобой



Родени 2008г. - Ива Панчева 2-ро място многобой



Родени 2007г. - Гергана Трендафилова 5-то място многобой, 8-мо място обръч, 7-мо място топка, 1-во място бухалки, 1-во място лента ; Никол Чиплакова 3-то място многобой, 5-то място обръч, 6-то място топка, 1-во място бухалки ; Магдалена Петкова 4-то място многобой, 2-ро място топка, 3-то място бухалки, 3-то място лента



Жени



Кат.Елит



Родени 2006г. - Варвара Кузягина 2-ро място многобой, 2-ро място обръч, 2-ро място топка, 2-ро място бухалки ; Ваня Бутилова 3-то място многобой, 3-то място обръч, 3-то място бухалки, 3-то място лента; Марина Дошева 5-то място многобой, 3-то място топка ; Габриела Долапчиева Приз “Мис Танцувалнаст", 6-то място многобой



Родени 2005 и 2004г. - Снежана Колева 2-ро място многобой, 2-ро място топка, 3-то място бухалки ; Анелия Личева 4-то място многобой



А Категория



ДМВ до 10г.



Родени 2012г. - Анна Ангелова 7-мо място многобой; Даниела Велчева 10-то място многобой ; Теодора Дерваханян 11-то място многобой ; Теодора Ганчева 12-то място многобой ; Михаела Еленина 13-то място многобой



ДМВ



Родени 2011г. - Божидара Тодорова 5-то място многобой, 2-ро място на топка, 3-то място обръч ; Хриситиана Стоянова 6-то многобой



Родени 2010г. - Александрина Асанова 4-то място многобой, 2-ро място обръч, 3-то място бухалки ; Симона Гюлфиданова 5-то място многобой, 1-во място топка, 3-то място лента



ДСВ



Родени 2009г. - Мариела Джамбова 7-мо място многобой, 2-ро място бухалки, 5-то място лента ; Михаела Варева 11-то място многобой, 4-то място топка, 6-то място лента



Родени 2007г. - Дарина Христова 1-во място многобой, 2-ро място обръч, 1-во място лента



Жени



Родени 2006г. - Алекса Маринова 4-то място многобой, 1-во място обръч, 3-то място бухалки



Родени 2005г. - Ивайла Дафчева 1-во място многобой, 1-во място топка, 1-во място лента ; Мариела Чалъкова 2-ро място многобой, 1-во място обръч, 2-ро място лента



Родени 2004г. - Десислава Панчова 2-ро място многобой, 1-во място топка, 1-во място бухалки



Категория “Б"



ДМВ



Родени 20011г. - Сиана Лазарова 3-то място на без уред



Родени 2010г. - Магдалена Петкова 1-во място на бухалки



Жени



Родени 2006г. - Сияна Стоянова 1-во място на обръч ; Светлана Филипова 1-во място на бухалки



Ансамбъл ДМВ кат.Б се класираха на 1-во място



Главен треньор: Ирина Чернева



Треньори: Нина Саръсакалова, Джемиле Халилова, Анета Гайдажиева, Силвена Чернева, Десислава Игнатова, Марина Иванова



Съдии: Джемиле Халилова и Анета Гайдажиева



Балетни педагози: Катя Видева, Мария Кумчева, Ирина Панова



Поздравления на децата и екипа, който работи с тях