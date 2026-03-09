ЗАРЕЖДАНЕ...
Близо 200 малки грации от 5 клуба участваха в турнира "Цвете за мама" в Пловдив
Малките гимнастички се впуснаха в надпревара в три дисциплини - индивидуално, ансамбли и масов спорт. Турнирът се провежда за втора поредна година и е подгряващ за големите състезания и държавни първенства през годината.
Треньорките останаха доволни от изпълненията на малките състезателки, а майките по трибуните получиха по една златна роза за празника.
Следващото изпитание за малките грации на клуб "Диана“ ще бъде международният турнир "Ангелски сърца“, който ще се проведе на 18 и 19 април в Дупница.
