Честит празник! СКХГ "Тракия" (Пловдив) навършва днес 33 години

Пловдивският спортен клуб по художествена гимнастика "Тракия" отбелязва днес 33 години от своето основаване. Грациите бяха поздравени за празника от Българската федерация по художествена гимнастика.
Ето какво написаха по темата от БФХГ:
33 години дух, традиция и вдъхновение!
От името на Българската федерация по художествена гимнастика отправяме нашите най-сърдечни поздравления към спортен клуб по художествена гимнастика "Тракия“ (Пловдив) по повод 33-годишнината от създаването на клуба - значим юбилей, който носи със себе си гордост, признание и дълбок респект към изминатия път.
В продължение на повече от три десетилетия СКХГ "Тракия“ се утвърди като стожер на пловдивската школа и като значим фактор в развитието на българската художествена гимнастика. С последователност, професионализъм и безрезервна отдаденост, клубът изгради поколения състезателки, шампионки и национални представителки, които достойно защитават името на България у нас и по света .
Вашият принос надхвърля спортните постижения, той е във възпитаването на характер, дисциплина и ценности, които остават за цял живот. СКХГ "Тракия“ е пример за школа с ясна визия, силна традиция и непрекъснат стремеж към високи стандарти .
Юбилеят е повод не само за равносметка, но и за уверен поглед към бъдещето. Убедени сме, че и занапред клубът ще продължи да вдъхновява младите таланти, да развива спорта и да допринася за авторитета на българската художествена гимнастика .
Пожелаваме ви здраве, творчески устрем, спортни успехи и още много поводи за национална гордост!
Честит празник и на добър час!