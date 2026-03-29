Автор: Васил Георгиев 22:43 / 29.03.2026 22:43 / 29.03.2026

Унгарката Хана Пана Виснер стана кралицата на Световната купа по художествена гимнастика в София за 2026 година, съобщиха от БФ Художествена гимнастика.



Грацията получи уникална корона и подаръци от Златарна Целие.



Виснер събра 40 точки от вота на спортните журналисти (български и чуждестранни) и фотографи, акредитирани за спортното събитие.



Всеки журналист имаше право да гласува за три гимнастички по една от държава.



В допитването се включиха 60 от общо 85 акредитирани представители на медиите, които гласуваха за гимнастички от 21 нации.



Короната е преходна и се дава всяка година.



Тя бе връчена на унгарката от Валентина Иванова, регионален мениджър на Златарна Целие за България.