Унгарката Хана Пана Виснер стана кралицата на Световната купа по художествена гимнастика в София за 2026 година, съобщиха от БФ Художествена гимнастика.
Грацията получи уникална корона и подаръци от Златарна Целие.
Виснер събра 40 точки от вота на спортните журналисти (български и чуждестранни) и фотографи, акредитирани за спортното събитие.
Всеки журналист имаше право да гласува за три гимнастички по една от държава.
В допитването се включиха 60 от общо 85 акредитирани представители на медиите, които гласуваха за гимнастички от 21 нации.
Короната е преходна и се дава всяка година.
Тя бе връчена на унгарката от Валентина Иванова, регионален мениджър на Златарна Целие за България.
Тя е кралицата на Световната купа в София
© FB: BGRGfederation
