© Plovdiv24.bg виж галерията Селекционерът на националния отбор на България Илиан Илиев и капитанът Кирил Десподов дадоха пресконференция преди утрешния мач с Испания.



Двубоят е първи за двата тима от Група Е на квалификациите за Световно първенство и започва от 21,45 часа на националния стадион "Васил Левски".



Ето какво каза селекционерът пред журналистите:



Испания е силен отбор и не трябва да се концентрираме върху един футболист. Както от Ламин Ямал, така мога да изброя още десет футболисти. Концентрирани сме. Трябва да се погрижим линиите да са близо и да няма възможност за Ямал и други, както казахте, да имат стрелкови възможности.



Със сигурност нашият отбор не е играл пред толкова много публика у дома, въпреки че в Пловдив играхме пред 15 000 зрители и стадионът беше пълен в Лига на нациите. Надявам се, че този импулс от публиката ще ни тласне в правилната посока.



Както казахте, има разлика в класите, но в нашата история много пъти сме постигали добри резултати срещу отбори като Испания. Не е нещо по-различно да сме говорили, футболистите знаят срещу кой играем, обстановката, в такива мачове и малкото, което направиш, може да се забележи.



Знаем, че трябва да бягаме повече, да сме повече отбор от друг път. Футболистите знаят тези факти. Със сигурност за този мач, който и да беше треньор на националния отбор, щеше да бъде най-важният мач в кариерата. Това е най-важният мач на мен, а може би и на една част от играчите.



Гледайте в прикаченото видео цялата пресконференция на Илиев и Десподов!



