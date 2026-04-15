След близо 14 месеца прекъсване "А" националният отбор на България отново ще играе мач на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Това ще се случи на 1 юни от 19:00 часа, когато селекцията на Александър Димитров ще посрещне Черна гора в приятелска среща. Тя ще е една от двете юнски контроли, които България ще проведе след края на настоящия сезон, съобщиха от БФС.

Втората проверка ще бъде на 5 юни срещу Молдова на стадион “Зимбру" в Кишинев.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че последният мач на мъжкия национален отбор на България на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив беше на 20 март 2025 година, когато загубихме от Ирландия с 1:2 в плейоф от Лига на нациите.

През есента България започва участието си в следващото издание на Лигата на нациите, като за първи път септемврийският и октомврийският прозорец ще бъдат слети в един общ такъв, в който “трикольорите" ще изиграят общо 4 двубоя.

Националният тим е в група с отборите на Исландия, Люксембург и Естония, като кампанията стартира с домакинство на Люксембург на 26 септември.