Спортните новини: Днес (11) | Вчера (18)
Трима от Ботев и Локо и още двама пловдивчани попаднаха в състава на България U21
Автор: Стойчо Генов 15:41Коментари (0)120
©
Селекционерът на младежкия национален отбор на България Тодор Янчев обяви списъка с футболисти, на които ще разчита за предстоящата европейска квалификация с Шотландия на 18 ноември.

Двубоят на стадион “Фър Парк" в Мадъруел е от 19:30 ч. българско време и ще бъде излъчен пряко в ефира на Diema Sport.

В състава са трима футболисти на пловдивските Ботев и Локомотив (Ивайло Видев, Никола Илиев, Тодор Павлов), както и още двама пловдивчани - защитникът на Болоня Димитър Папазов и нападателят на Черно море Георги Лазаров.

Ето и пълния списък с повикани играчи:

Вратари: Пламен Андреев (Расинг Сантандер), Александър Андреев (Жирона), Мартин Янков (Хебър)

Защитници: Теодор Иванов (ЦСКА), Кубрат Йонашчъ (Септември), Михаил Полендаков (Шефилд Юнайтед), Тодор Павлов (Локомотив Пд), Димитър Папазов (Болоня), Ивайло Видев (Ботев Пд), Симеон Василев (Септември)

Полузащитници: Петко Панайотов (ЦСКА), Цветослав Маринов (Спартак Вн), Иван Панков (Красава), Асен Митков (Левски), Антоан Стоянов (Ботев Враца), Дамян Йорданов (Спартак Вн)

Нападатели: Георги Лазаров (Черно море), Никола Илиев (Ботев Пд), Кристиян Балов (Славия), Борислав Рупанов (Левски), Роберто Райчев (Славия), Николай Златев (Черно море), Борис Димитров (Монтана)
