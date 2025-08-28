ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини:
Стоичков с емоционален призив: Род, родина, татковина - това е!
13:01
© Instagram
Мегазвездата на родния футбол Христо Стоичков говори в подкаста на БФС в навечерието на мача между България и Испания в световна квалификация за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Както е известно, в нашата група са още отборите на Турция и Грузия.

"Мисля, че хората, които ще дойдат на Васил Левски, дали ще са 30 или 40 хиляди, е един плюс. Нека тези хорат да се разграничат от това: "Ама ние идваме да гледаме Испания". Не, ти идваш да гледаш твоите деца, твоят национален отбор. Това, че после на терена ще излязат 11, 12, 13 или 15 испанци, е най-малкият проблем", каза Камата.

"Нека бъдем на стадиона да подкрепим тези деца. Подкрепи тези момчета, които ще излязат и ще дадат всичко от себе си. Род, родина, татковина - това е", добави Христо Стоичков.

Гледайте в прикаченото видео изказването на Стоичков!

