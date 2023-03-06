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Изненада! Кръстаич повика в националния отбор бивш играч на Локо
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:54 / 06.03.2023Коментари (0)517
© Plovdiv24.bg
Ивайло Марков получи първа повиквателна за националния отбор
Националният селекционер Младен Кръстаич обяви група от 25 футболисти за първите мачове от група G на квалификациите за Евро 2024. На 24 март България посреща Черна гора в Разград, а 3 дни по-късно "лъвовете“ гостуват на Унгария в Будапеща.

Голямата изненада в списъка е присъствието на бившия футболист на Локомотив (Пловдив) Ивайло Марков. Централният защитник в момента играе за втородивизионния полски тим Подбескидже.

Ето и повиканите футболисти:

ВратариСветослав Вуцов (Славия), Даниел Наумов (ЦСКА 1948), Иван Дюлгеров (Черно море).

Защитници: Петко Христов (Венеция), Пламен Гълъбов (Макаби Нетаня), Димо Кръстев (Фиорентина), Валентин Антов (Монца), Ивайло Марков (Подбескидже), Антон Недялков (Лудогорец), Виктор Попов (Черно море).

Полузащитници: Йоан Стоянов (Нес Циона), Иван Йорданов (Спартак Вн), Марин Петков (Левски), Янис Карабельов (Кишварда), Илия Груев (Вердер), Доминик Янков (Лудогорец), Филип Кръстев (Левски), Илиан Илиев (Аполон Лимасол), Илиян Стефанов (Левски), Никола Илиев (Интер).

Нападатели: Радослав Кирилов (ЦСКА 1948), Георги Русев (ЦСКА 1948), Спас Делев (Лудогорец), Кирил Десподов (Лудогорец), Мартин Минчев (Спарта Прага).
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