Младежкият национален тим на България сведе почти до минимум шансовете си за класиране на европейско първенство догодина, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Селекцията на треньора Тодор Янчев завърши 0:0 срещу Азербайджан в мач, който се игра на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив. Близо 2000 привърженици подкрепяха от трибуните нашия тим.

Двубоят започна с минута мълчание в памет на легендата на българския футбол Борислав Михайлов, който ни напусна днес на 63-годишна възраст. Освен това българите играха с черни траурни ленти на ръкавите.

Равенството остави нашия отбор на четвърто място във временното класиране с актив от 11 точки, колкото има и тимът на Шотландия. Лидер е Португалия с 16 точки, а на втора позиция е Чехия с 14 точки.

България завърши двубоя в намален състав заради изгонването на Георги Чорбаджийски. Това се случи в 82-ата минута, когато атакуващият халф на Локомотив Пловдив падна в наказателното поле на гостите, а съдията прецени, че това е симулация и му показа втори жълт картон.

България игра в състав:

Алекс Божев, Мартин Георгиев (88 - Борис Димитров), Ивайло Видев, Тодор Павлов, Димитър Папазов, Петко Панайотов, Асен Митков (79 – Васил Казълджиев), Цветослав Маринов, Георги Чорбаджийски, Николай Златев (46 – Борислав Рупанов), Георги Лазаров