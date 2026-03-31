Младежкият национален тим на България сведе почти до минимум шансовете си за класиране на европейско първенство догодина, предаде репортер на Plovdiv24.bg
. Селекцията на треньора Тодор Янчев
завърши 0:0 срещу Азербайджан в мач, който се игра на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив. Близо 2000 привърженици подкрепяха от трибуните нашия тим.
Двубоят започна с минута мълчание в памет на легендата на българския футбол Борислав Михайлов
, който ни напусна днес на 63-годишна възраст
. Освен това българите играха с черни траурни ленти на ръкавите.
Равенството остави нашия отбор на четвърто място във временното класиране с актив от 11 точки, колкото има и тимът на Шотландия. Лидер е Португалия с 16 точки, а на втора позиция е Чехия с 14 точки.
България завърши двубоя в намален състав заради изгонването на Георги Чорбаджийски. Това се случи в 82-ата минута, когато атакуващият халф на Локомотив Пловдив падна в наказателното поле на гостите, а съдията прецени, че това е симулация и му показа втори жълт картон.България игра в състав
:
Алекс Божев, Мартин Георгиев (88 - Борис Димитров), Ивайло Видев
, Тодор Павлов
, Димитър Папазов
, Петко Панайотов, Асен Митков (79 – Васил Казълджиев), Цветослав Маринов, Георги Чорбаджийски, Николай Златев (46 – Борислав Рупанов), Георги Лазаров
