ЗАРЕЖДАНЕ...
Националният отбор на България се завръща на стадион "Христо Ботев" за 3 мача от Лига на нациите
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© Plovdiv24.bg
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
На 26 септември приемаме Люксембург или Малта. Три дни по-късно играем срещу Естония, а на 13 ноември е мачът ни срещу Исландия.
В предишното издание на турнира националите също играха в Пловдив, но се върнаха в София заради недоброто състояние на тревния терен, който вече напълно отговаря на изискванията на УЕФА.
Още по темата
/
Играч на Локо вкара за трета поредна победа на България U15, двама от Ботев също бяха титуляри
24.11
Бизнесмен се подигра на пловдивчанин заради автогола: Много класа, това и Хари Магуайър не го може
16.11
Още от категорията
/
Ударна бригада: Чинков и Железов идват на "Лаута"! Рефер, ощетил фатално Ботев, свири на "Колежа"
11.03
Съдийската комисия: Дузпата за Левски е отсъдена правилно, в нито един момент Русков не докосва топката
10.03
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|Още по темата:
|общо новини по темата: 641
|
|предишна страница [ 1/107 ] следващата страница
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Гешев
преди 15 мин.
Върнаха се защото в София може да спечелят повече кеш от мача с Испания...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.