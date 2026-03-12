Националният отбор на България се завръща на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. "Лъвовете“ ще изиграят и трите си домакински мача от Лигата на нациите в Града под тепетата. Новината бе потвърдена предот сигурни източници.На 26 септември приемаме Люксембург или Малта. Три дни по-късно играем срещу Естония, а на 13 ноември е мачът ни срещу Исландия.В предишното издание на турнира националите също играха в Пловдив, но се върнаха в София заради недоброто състояние на тревния терен, който вече напълно отговаря на изискванията на УЕФА.