Потвърдено официално: Тунчев е вариант за селекционер на България

© Plovdiv24.bg Техническият директор на БФС Кирил Котев потвърди, че треньорът на Арда Александър Тунчев е вариант за нов национален селекционер. В началото на седмицата Илиан Илиев оваканти поста и в момента се обсъждат различните варианти за негови заместници.



"Разглеждаме много варианти, още не сме решили кой ще наследи Илиан Илиев. Да, наистина, Александър Тунчев е вариант", обяви Котев пред БГНЕС. На въпрос кога ще бъде обявен новият селекционер, той отговори:



“Когато се разберем с него - може да е днес, утре или другата седмица".



Сред останалите варианти са Димитър Димитров-Херо и Александър Димитров.