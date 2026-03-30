България победи Индонезия с 1:0 във финала на турнира FIFA Series 2026, който се игра пред около 35 000 зрители на стадиона в Джакарта. Марин Петков вкара единственото попадение в двубоя в 38-ата минута от дузпа.
Това бе втори успех за избраниците на селекционера Александър Димитров
. В полуфинала нашите разгромиха с 10:2 тима на Соломоновите острови.
България се възползва още от първата си по-опасна атака в мача. В 34-ата минута Здравко Димитров
проби по левия фланг и направи няколко финта в наказателното поле, след което беше препънат от защитник на домакините. След преглед на ситуацията с VAR главният съдия отсъди дузпа, която бе реализирана от Марин Петков - 0:1.
В 60-ата минута Филип Кръстев
бе препънат около границата на наказателното поле на домакините, но реферът даде знак играта да продължи.
Малко след това отборът на Индонезия изпълни тъч, при който Петко Христов опита да избие с глава. Топката обаче застрашително се насочи към нашата врата и Димитър Велковски
изчисти от голлинията.
В 72-ата минута дойде най-сериозното положение за домакините. Оле Ромени овладя на ъгъла на наказателното поле и с красив шут прехвърли вратар Димитър Митов, но за наш късмет топката кацна върху напречната греда и излезе в аут.
Няколко минути по-късно пробив отляво на индонезийците завърши с остро центриране, а Димитър Велковски
с атрактивен шпагат успя да изчисти топката пред вратата ни.
В 78-ата минута България можеше окончателно да реши мача. Владимир Николов нахлу отляво в наказателното поле, преодоля един защитник и се озова сам срещу вратаря. Последва шут с десния крак, който обаче бе спасен.
В 87-ата минута Филип Кръстев
загуби топката пред нашето наказателно поле и това позволи на футболист на домакините да отправи силен диагонален изстрел. Митов изби топката, след което тя за втори път в мача срещна напречната греда.България игра в състав:
Димитър Митов, Мартин Георгиев (47- Емил Ценов), Петко Христов, Теодор Иванов, Димитър Велковски
, Андриан Краев
(47- Иван Турицов
), Филип Кръстев
, Марин Петков, Кристиян Стоянов (73- Никола Илиев
), Здравко Димитров
, Мартин Минчев (65- Владимир Николов).
