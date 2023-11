Google зарадва множество фенове с информация за Боби Михайлов

© Най-голямата интернет търсачка в света - Google, публикува интересна информация за Борислав Михайлов.



При въвеждане името на Михайлов в Google излиза резултат, който гласи: Former president of the Bulgarian Football Union (Бивш президент на БФС).



Този информация със сигурност ще донесе радост на множество фенове, които стягат мощен протест срещу настоящия шеф на БФС и цялостната футболна централа.



Именно заради напрежението в последните дни, породено от управлението на БФС, мачът между България и Унгария бе поставен под сериозна въпросителна, а в крайна сметка ще се проведе без публика в София.



На този етап не е ясно дали от Google не са опреснили своята информация от 2019 година, когато Михайлов подаде оставка или от търсачката разполагат с вътрешни сведения за евентуални действия на шефа на родната футболна централа.