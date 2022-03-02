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За първи път от доста време без играч на Локо в националния! Неделев е в списъка
Автор: Стойчо Генов 15:00 / 02.03.2022Коментари (1)715
© БФС
Националният селекционер Ясен Петров обяви имената на футболистите, повикани в лагера на България "А“ за предстоящите двубои срещу Катар (26 март) и Хърватия (29 март).

За първи път от доста време насам в разширения състав няма футболист на Локомотив Пловдив. Единственият футболист на пловдивски тим е Тодор Неделев. Черно-белите все пак имат свой представител, но в треньорския щаб. Помощник на Ясен Петров вече ще е треньорът на вратарите на Локомотив Витомир Вутов.

Ето и пълния списък:

ВратариНиколай Михайлов (Левски), Светослав Вуцов (Славия), Иван Дюлгеров (Черно море).

ЗащитнициВасил Божиков (Слован), Петко Христов (Специя), Андреа Христов (Козенца), Иван Турицов (ЦСКА-София), Кристиан Димитров (ЧФР Клуж), Алекс Петков (Арда), Едисон Йорданов (Вестерло), Мики Орачев (Локомотив Сф).

ПолузащитнициГеорги Костадинов (Арсенал Тула), Тодор Неделев (Ботев Пд), Ивайло Чочев (ЦСКА 1948), Кристиян Малинов (Льовен), Илиан Илиев (Аполон Лимасол), Доминик Янков (Лудогорец), Борислав Цонев (Славия), Радослав Кирилов (Славия).

Нападатели: Кирил Десподов (Лудогорец), Спас Делев (Лудогорец), Георги Йомов (ЦСКА-София), Атанас Илиев (Асколи), Мартин Минчев (Спарта Прага), Георги Минчев (ФК Рига).

Към щаба на националния отбор като треньор на вратарите се присъединява Витомир Вутов.
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Пуснете един двама ,да им носят саковете,все е нещо.
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