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Ясен Петров извика Георги Минчев за мачовете с Украйна и Швейцария, ето цялата група
Автор: Стойчо Генов 13:08 / 01.11.2021Коментари (0)549
© Plovdiv24.bg
Националният селекционер Ясен Петров обяви пълния списък с футболисти, повикани в лагера на България "А“ за предстоящите двубои срещу Украйна (11 ноември) и Швейцария (15 ноември).

Ето кои футболисти получиха доверието на пловдивчанина:

Вратари: Николай Михайлов (Левски), Иван Караджов (Арда), Светослав Вуцов (Славия);

ЗащитнициВасил Божиков (Слован Братислава), Петко Христов (Специя), Андреа Христов (Славия), Иван Турицов (ЦСКА-София), Димитър Велковски (Серкъл Брюж), Момчил Цветанов (Гангуон), Едисон Йорданов (Вестерло), Алекс Петков (Арда);

ПолузащитнициГеорги Костадинов (Арсенал Тула), Тодор Неделев (Ботев Пд), Ивайло Чочев (ЦСКА 1948), Илиан Илиев (Аполон Лимасол), Доминик Янков (Лудогорец), Борислав Цонев (Левски), Радослав Цонев (Левски), Радослав Кирилов (Славия);

Нападатели: Кирил Десподов (Лудогорец), Димитър Илиев (Локомотив Пд), Атанас Илиев (Асколи), Георги Йомов (ЦСКА-София), Георги Минчев (Локомотив Пд), Станислав Иванов (Чикаго Файър).
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