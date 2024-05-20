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Неделев и Серкан в националния отбор, ето пълния списък на селекционера
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:12Коментари (0)230
© БФС
Селекционерът на България Илиан Илиев обяви пълния списък с играчи, на които ще разчита за предстоящите приятелски мачове с Румъния на 4 юни в Букурещ и със Словения на 8 юни в Любляна.

В списъка на специалиста попаднаха трима пловдивчани. Това са бившите футболисти на Ботев Тодор Неделев и Серкан Юсеин, както и юношата на Локомотив Християн Петров, който сега е играч на ЦСКА-София.

Ето и всички повикани футболисти:

Вратари: Димитър Митов (Сейнт Джонстън), Светослав Вуцов (Славия), Иван Дюлгеров (Черно море)

Защитници: Живко Атанасов (Черно море), Виктор Попов (Черно море), Ертан Томбак (Славия), Антон Недялков (Лудогорец), Християн Петров (ЦСКА-София), Иван Турицов (ЦСКА-София), Алекс Петков (Шльонск), Симеон Петров (Шльонск), Валентин Антов (Кремонезе), Петко Христов (Специя).

Полузащитници: Серкан Юсеин (Крумовград), Илиан Илиев (Черно море), Тодор Неделев (Лудогорец), Марин Петков (Левски), Георги Костадинов (АПОЕЛ Никозия), Илия Груев (Лийдс), Филип Кръстев (Цволе), Светослав Ковачев (Ахмат).

Нападатели: Александър Колев (Крумовград), Спас Делев (Лудогорец), Лукас Петков (Гройтер Фюрт), Кирил Десподов (ПАОК), Георги Русев (Сион), Георги Минчев (АЕЛ Лимасол), Мартин Минчев (Ризеспор).
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