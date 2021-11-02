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Двама от Ботев в състава на България U21 за предстоящите евроквалификации
Автор: Стойчо Генов 17:26 / 02.11.2021Коментари (0)91
© БФС
Селекционерът на младежкия национален отбор на България Александър Димитров обяви група от 22-ма футболисти за предстоящите квалификации от група Е за Евро 2023 срещу Нидерландия и Молдова. Младите "лъвове“ гостуват на "лалетата“ на 12 ноември в Алмере и приемат молдовските си връстници на 16 ноември на ст. "Славия“ в София.

Ето и повиканите играчи:

Вратари: Виктор Николов (Хетафе), Дамян Христов (Лудогорец).

Защитници: Виктор Попов (Черно море), Симеон Петров (ЦСКА 1948), Валентин Антов (Монца), Димитър Стоянов (Славия), Мартин Дичев (Черно море), Тихомир Димитров (Лудогорец), Атанас Чернев (Ботев Пд), Йоан Стоянов (Апоел Кфар Саба).

Полузащитници: Йоан Бауренски (Ботев Враца), Мартин Атанасов (Славия), Илия Груев (Вердер), Станислав Шопов (Хееренвеен), Филип Кръстев (Камбюр), Димитър Тонев (Ботев Пловдив), Митко Митков (Литекс), Велислав Василев (Черно море), Силвестър Джаспър (Колчестър).

Нападатели: Владимир Николов (Вюрцбургер Кикерс), Мартин Минчев (Спарта Прага), Денислав Ангелов (ЦСКА 1948).
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